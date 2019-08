25ste Sportfeesten in Puivelde: drie dagen sport en plezier JVS

13 augustus 2019

17u29 0 Sint-Niklaas Dit weekend vinden in het gehucht Puivelde bij Belsele de Sportfeesten plaats, een evenement van liefhebbersvoetbalploeg KFC Puivelde. Het is al de 25ste editie.

Van vrijdagavond 16 tot en met zondag 18 augustus vinden de Sportfeesten in Puivelde plaats, al voor de 25ste keer.

Op vrijdagavond is er een wandel-sneukeltocht, een gezinswandeling van zo’n 6 kilometer met onderweg hapjes en drankjes. Verder nog die avond: een schieting op liggende wip, ook voor de niet-geoefende schutters, en een volksspel met mooie prijzen.

Op zaterdag vindt er een ‘veldzaalvoetbaltornooi’ plaats, vanaf 10 uur. Zestien zaalvoetbalploegen strijden op 4 voetbalterreinen met elkaar. Die avond is er nog een barbecue en daarna een volksfeest.

Op zondagmorgen zijn er mountainbiketochten gepland, in het kader van de mountainbike zomertoer van de Ronde van het Waasland. Er zijn tochten van 25 tot 50 km. Het parcours loopt over onverharde wegels door de mooie Wase natuur. Er is een ruime bevoorrading en na de tocht is er douchegelegenheid en bikewash.

Alles vindt plaats op het terrein van KFC Puivelde aan de Kruisstraat in Puivelde. Info en inschrijven: users.telenet.be/fcpuivelde, 03/775.45.08 of 03/770.80.98.