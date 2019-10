25ste editie Sint in de Piste: “Bij de grootste circusfestivals in Europa” - Ticketverkoop nu vrijdag van start Joris Vergauwen

16 oktober 2019

19u21 0 Sint-Niklaas De ticketverkoop voor het populaire Sint in de Piste gaat vrijdag van start. Het spektakelprogramma met wereldvermaarde circusacts in combinatie met een Sinterklaasshow is al aan zijn 25ste editie toe. Er zijn opnieuw 12 shows, goed voor bijna 30.000 bezoekers. Vrijdag gaat de ticketverkoop al van start.

De Sinterklaasperiode breekt pas binnen een viertal weken aan, maar wie in Sint-Niklaas de laatste twee weekends van november een voorstelling van ‘Sint in de Piste’ wil zien, moet er vanaf vrijdagavond toch behoorlijk snel bij zijn. Om 18 uur start de ticketverkoop. En er zijn dan wel twaalf voorstellingen in een gigantische circustent met 2.300 plaatsen, toch loopt de ticketverkoop telkens als een trein.

‘Sint in de Piste’ is aan de 25ste editie toe. Wat met Wally Laureys in de jaren ‘90 begon als een éénmalige voorstelling in een circustent, als alternatief voor de uitgeregende Sinterklaasstoeten, is vandaag uitgegroeid tot een groots circusfestival, waarvoor 220 medewerkers per show worden ingezet. “We zijn het grootste in de Benelux en bij de grootste in heel Europa”, aldus regisseur Marc Boon en voorzitter Dirk Belon van de vereniging vzw Acha.

Het concept blijft hetzelfde: een anderhalf uur durend spektakelprogramma met internationale circustoppers, een live-orkest, zestig Zwarte Pieten in gloednieuwe kostuums, Sinterklaas en vooral een heel mooi feest. “We bereiken hier een heel verscheiden publiek mee, wat misschien nog het mooiste is. Dit is niet alleen het leukste Sinterklaasfeest, maar vooral ook een heel warm feest, voor iedereen.”

Gigantische circustent

Organisatorisch is het telkens een heuse krachttoer om het immense circusdorp te ontvangen. “De tent komt uit Engeland en is met 2.300 zitplaatsen één van de grootste circustenten in Europa. Omwille van de naderende brexit is de tent nu al in ons land, we willen geen risico’s nemen. Vanaf maandag 18 november begint de opbouw. Dat is een echt precisiewerkje. De tent moet verankerd worden, wat niet kan in de bodem op de Grote Markt. Daarom komen er 60 betonblokken van elk 2.000 kilogram. Het is een heuse ‘circuskathedraal’ die we hier neerpoten.”

En over het circusprogramma zelf: “We hebben opnieuw circusacts op wereldniveau. Elke keer is het een uitdaging om een stapje verder te gaan, om nog iets méér te bieden. En dat dit jaar hebben we meer dan tien wereldvermaarde circusacts, echt om naar uit te kijken, voor jong én oud.”

Ticketverkoop

De voorstellingen vinden plaats in de weekends van 23 en 24 november en 30 november en 1 december, om 10.30, 14 en 17 uur. Tickets kosten 12 euro voor de voorstellingen van 14 uur en 10 euro voor de shows van 10.30 en 17 uur.

Op vrijdag 18 oktober om 18 uur gaat de ticketverkoop van start, online via www.sintindepiste.be. Vanaf maandag 21 oktober om 8.15 uur zijn tickets ook verkrijgbaar aan de infobalie in het stadhuis.