20.000 scholieren weer dagelijks in het verkeer: “Hele maand september verhoogd toezicht in fietsstraten en snelheidscontroles in schoolomgevingen" JVS

01 september 2019

15u31 0 Sint-Niklaas Vanaf maandag 2 september trekken opnieuw zo’n 20.000 scholieren naar school. Na twee rustige zomermaanden geeft dat weer een heel groot verschil in het verkeer in scholenstad Sint-Niklaas. In september controleert de politie intensief in de fietsstraten en op snelheid in de schoolomgevingen. Er komen verder twee nieuwe fietsstraten en een aantal nieuwe fietspaden.

Uit een analyse van verkeersinstituut Vias blijkt dat meer dan vier op de tien kinderen die tussen 2014 en 2018 betrokken waren bij een ongeval in Vlaanderen, op weg waren van of naar school. In een scholenstad als Sint-Niklaas gaan vanaf maandag opnieuw 20.000 scholieren naar school. “Verkeersveiligheid is dan ook een enorm groot aandachtspunt”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

September

Bij het begin van het schooljaar is er een verhoogd toezicht van de politie in de fietsstraten en op snelheid in de schoolomgevingen. Gemeenschapswachten staan op de klassieke plaatsen. Op alle invalswegen staan banners die automobilisten erop wijzen dat het schooljaar is begonnen.

Schoolomgevingen

“De eerste grote golf aanpassingen van schoolomgevingen is achter de rug en op tijd klaar voor het nieuwe schooljaar. De meest ingrijpende waren het Wijnveld, Puivelde, Hertjen en Watermolendreef, maar ook andere schoolomgevingen hebben een upgrade gekregen”, schetst schepen Hanssens. “Er zijn pinklichten aan de schoolomgeving, accentverlichting voor zebrapaden, led’s in het zebrapad en visualisaties op de weg. Waar mogelijk is er een verhoogde inrichting, groenelementen, een herkenbaar teken als een vlag of paal, fietsnietjes en bakfietsparkeerplaatsen, waarvan de eerste in de Watermolendreef staan. Tegen volgend schooljaar volgt een tweede golf van 10 schoolomgevingen. Ingrijpende werken zijn nog gepland in de Boonhemstraat en Van Britsomstraat, waar het College en de Heilige Familie gevestigd zijn, als deel van de winkelwandellus. Dat moet gebeuren tegen april 2020.”

Fietsstraten

Er komen twee nieuwe fietsstraten in het stadscentrum: in het eerste deel van de Kokkelbeekstraat, tot de Mgr. Stillemansstraat, en in de Gasmeterstraat tot de Nijverheidslaan.

Schoolvervoerplannen

In juni zijn alle schoolvervoerplannen, voor de 33 locaties van de basisscholen, afgewerkt. “Elke basisschool heeft nu een eigen schoolvervoerplan, met onder meer de veiligste routes naar school. Ook steunen we als stad acties acties rond verkeersopvoeding. Fijn is dat we begin 2020 ‘VRkeer’ zullen lanceren, het project dat de Belfius Smart City publieksprijs won, waarbij scholen een volledige set virtual reality-brillen kunnen lenen om verkeerssituaties te oefenen.”

Fietstrajecten

Ook de vernieuwing of opwaardering van een aantal fietstrajecten die veel gebruikt worden door scholieren komt er volgens de schepen aan. “We blijven inzetten op langere en veiligere fietstrajecten. We zullen daar ook de nodige budgetten moeten voor vrijmaken. Projecten die al goedgekeurd zijn: het nieuwe fietspad Houten Schoen, Eigenlo en Hoogkamerstraat, de fietstrajecten in de Puitvoetstraat en het Industriepark-West, de Dendermondse Steenweg en in de Zwaanaardestraat, samen met de fietsbrug over Vijfstraten.”

Toekomst: circulatieplan

“Het circulatieplan moet het sluitstuk worden van een verkeersleefbaar Sint-Niklaas”, aldus schepen Hanssens. “In de praktijk zal dat autoluwe routes opleveren waar fietsers en voetgangers in alle rust en zonder stress naar school kunnen. We kunnen de nodige fietsinfrastructuur nooit zo snel aanleggen, door de veel te lange en gecompliceerde procedures. Soms is er ook gewoon geen plaats voor. Daarom grijpen we in met het circulatieplan. Dat komt in de eerste plaats onze inwoners en onze schoolgaande jeugd ten goede.”