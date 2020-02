16 Oost-Vlaamse steden en gemeenten maken werk van klimaatneutrale gebouwen JVS

11 februari 2020

13u58 0 Sint-Niklaas Op dinsdag 11 februari, niet toevallig op Dikketruiendag, brengt de provincie Oost-Vlaanderen de 16 Oost-Vlaamse steden en gemeenten opnieuw samen die intekenden op het project SURE2050. Daarmee krijgen lokale besturen ondersteuning bij het opmaken van een duurzame vastgoedstrategie, met als uitgangspunt klimaatneutraliteit tegen ten laatste 2050.

Steden en gemeenten nemen deel aan dit gratis opleidings- en begeleidingstraject om hun gemeentelijke gebouwen in de toekomst duurzamer, energie-efficiënter en klimaatbestendig te maken. Deelnemende overheden krijgen daarbij ook financieel advies. De Oost-Vlaamse deelnemers zijn Deinze, Dendermonde, Gavere, Haaltert, Herzele, Laarne, Lede, Lievegem, Ninove, Oudenaarde, Sint-Gillis-Waas, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Niklaas, Temse, Wetteren en Zottegem.

Voorbeeldfunctie

“Lokale besturen hebben veel types vastgoed: administratieve centra, stad- en gemeentehuizen, schoolgebouwen, sporthallen en -terreinen, bibliotheken en culturele centra, ontmoetingscentra, enzovoort. Het onderhouden en verwarmen van deze gebouwen kost handenvol geld. Door zelf te investeren in duurzame huisvesting inspireren overheden hun inwoners tot klimaatneutraal gedrag, zoals isoleren en alternatieve verwarmingsbronnen”, aldus gedeputeerde Riet Gillis (Groen). “Lokale besturen verminderen hun CO2-uitstoot en voorkomen hoge energiefacturen. Het project verplicht hen ook na te denken over leegstaande panden zoals kerken en de inrichting van de openbare ruimte.”

De meeste gemeenten hebben al concrete plannen voor hun gemeentelijk vastgoed. “Een voorbeeld in Sint-Niklaas is de renovatie en herbestemming van de Paterskerk en de ontwikkeling van de Paterssite. Het kerkgebouw wordt een nieuwe draaischijf voor het gemeenschapsleven. Er komen ook duurzame woonblokken en sociale woningen in die vernieuwde buurt.”