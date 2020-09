16-jarige jongen in elkaar geslagen om pakje sigaretten: zes tanden kwijt en neus toegetakeld Kristof Pieters

13 september 2020

18u05 788 Sint-Niklaas/Moerzeke In het stadspark in Sint-Niklaas hebben enkele jongeren een 16-jarige uit Moerzeke vrijdagavond brutaal in elkaar geslagen. De afranseling volgde omdat hij geen sigaretten wilde uitdelen. De politie onderzoekt de zaak.

De feiten deden zich vrijdagavond voor rond 21 uur ter hoogte van het stadspark. “Mijn zoon was na schooltijd nog met een paar kameraden op stap gegaan”, vertelt vader Koenraad De Haeck uit Baasrode. “Hij zat met een vriend wat te praten op een bankje in het park toen ze plots werden aangesproken door een groepje allochtone jongeren. Het waren jongens die hij van haar noch pluim kende. Ze eisten dat hij zijn sigaretten zou afgeven. Mijn zoon vroeg waarom hij dat moest doen en bijna meteen daarna kreeg hij klappen. Terwijl één jongen hem vast hield, sloegen de andere vier hem bont en blauw. De jongen die bij hem was, kon niks beginnen tegen zo’n overmacht.”

Zijn er getuigen?

De 16-jarige knoop verloor zelfs even het bewustzijn. Pas toen hielden de slagen op en lieten ze de tiener zieltogend achter. “Hij is dan terug bij zijn positieven gekomen en is zelf naar de spoedafdeling van het ziekenhuis AZ Nikolaas gestapt”, vervolgt zijn vader. “Ze hadden hem lelijk toegetakeld. Zes van zijn tanden zijn kapotgeslagen en zijn neus is zwaar gekneusd. De daders zijn gevlucht maar ik hoop dat er alsnog getuigen opduiken die de politie op hun spoor kunnen zetten. Zo’n zinloos geweld mag niet ongestraft blijven. Mijn zoon is getraumatiseerd door wat er gebeurd is. Hij ging normaal graag naar school maar heeft nu schrik die jongeren terug tegen het lijf te lopen. En dat allemaal om een pakje sigaretten…”

De politie van Sint-Niklaas bevestigt de feiten en is een onderzoek gestart. Wie meer informatie heeft of getuige was, wordt gevraagd om contact op te nemen met het commissariaat in de Dalstraat in Sint-Niklaas.