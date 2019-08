145.000 euro Vlaamse subsidies voor tien schoolomgevingen JVS

05 augustus 2019

16u54 0 Sint-Niklaas Tien schoolomgevingen in Sint-Niklaas worden veiliger ingericht. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft daarvoor 145.000 euro subsidies toegekend.

Met het nieuwe schooljaar voor de deur kent minister Ben Weyts zo’n half miljoen euro toe aan 14 gemeenten die hun schoolomgevingen veiliger willen maken. Sint-Niklaas krijgt 145.000 euro, meer dan een kwart van alle uitgekeerde subsidies. Daarmee investeert de stad in tien schoolomgevingen.

Voor elke euro die lokale besturen investeren in schoolomgevingen legt de Vlaamse overheid een euro bij. “Voor ons kwam de subsidieoproep op een ideaal moment. We hebben de laatste vier jaar samengewerkt met alle 33 basisscholen om een omgevingsanalyse te maken. De bedoeling is uiteraard de schoolomgeving overzichtelijker maar ook herkenbaarder te maken, zo wordt de weg leesbaarder en dus veiliger”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “We zijn uiteraard superblij met de subsidies. We hebben het maximum van tien schoolomgevingen ingediend en die zijn allemaal toegekend, voor een totaalbedrag van bijna 145.000 euro.”

Bakfietsenparking

In Sint-Niklaas wordt er geïnvesteerd in tien schoolomgevingen. Het gaat om OLV Watermolendreef, Sint-Camillus, ‘t Wijntje, Berkenboom De Ritsheuvel, OLV Ten Bos, Forum Da Vinci, OLV Plezantstraat, Klavertje 3, De Zwaan en De Fontein. “Heel veel elementen komen telkens terug: de vernieuwing van de oplichtende borden 30 km/u, ledlichtjes in de zebrapaden, zebrapadverlichting en, alleen in Sint-Niklaas, het woord ‘School’ op de grond geschilderd, in combinatie met de gekleurde vlakken”, aldus schepen Hanssens. “Niet alle schoolomgevingen zullen er identiek uitzien omdat de functie van de wegen vaak heel erg verschilt. Op een aantal drukke plaatsen komen er ook verkeersplateaus, zoals in het Wijnveld. Een bakfietsenparking komt er dan weer aan OLVP Presentatie. De meest ingrijpende werken worden deze maand al gestart. De uitvoering van alle werken loopt al snel over een heel jaar.”