141.000 euro Vlaamse subsidies voor Erfpunt JVS

06 december 2019

13u14 0 Sint-Niklaas Erfpunt, de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst van het Waasland, krijgt een projectsubsidie van 141.000 euro voor een archeologisch onderzoek.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kent de projectsubsidie toe voor een onderzoek dat de archeologen van Erfpunt voeren naar het ‘geschrankt vierbeukig gebouwtype’, een studie naar bewoning in de late ijzertijd en vroeg-Romeinse periode in Vlaanderen. Daarvoor trekt de Vlaamse overheid 141.000 euro uit. “In totaal investeren we dit jaar iets minder dan 1 miljoen euro in 6 grootscheepse archeologische syntheseonderzoeken. Erfpunt is daar een van. Er is nog zo veel te ontdekken over ons rijke verleden, zeker ook in de streek rond Sint-Niklaas”, aldus minister Diependaele.