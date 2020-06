131 chauffeurs op de bon geslingerd voor snelheidsovertreding Kristof Pieters

09 juni 2020

11u38 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft voorbije week snelheidscontroles uitgevoerd in de bebouwde kom en in de zone 30. Daarbij werden 131 chauffeurs beboet.

De controles in de bebouwde kom en de zone 50 km/u waren in de Grote Heimelinckstraat, Prins Boudewijnlaan en Ster. Hierbij werden 1490 bestuurders gecontroleerd op snelheid. 68 bestuurders waren in overtreding. Zij mogen zich verwachten aan boete. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 82 km/u waar 50 km/u is toegelaten

Er werd ook gecontroleerd in de zone 30 in de Koningin Elisabethlaan en de Breedstraat. 284 bestuurders werden gecontroleerd, waarvan 63 in overtreding (meer dan 22 procent). De hoogst gemeten snelheid was 58 km/u. Deze bestuurder mag zich verwachten aan een boete van 185 euro.