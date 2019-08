124 anderstalige kinderen uit 30 landen krijgen taalbad JVS

15u52 0 Sint-Niklaas Een recordaantal kinderen uit dertig verschillende landen krijgt momenteel een taalbad in Sint-Niklaas, in aanloop naar de start van het nieuwe schooljaar.

Al 14 jaar organiseert het stadsbestuur taalstages voor anderstalige kinderen, de laatste twee weken van augustus. Bij de start in 2006 namen er zo’n 40 kinderen aan deel, vorig jaar waren dat er al 70. Dit jaar zijn het 124 kinderen. “En het hadden er nog meer kunnen zijn, maar organisatorisch was de limiet bereikt. De kinderen spreken 30 verschillende moedertalen en zitten vanaf 1 september in 20 verschillende scholen. Hun ouders schreven hun kinderen in voor deze taalstage omdat ze voor de toekomst van hun kinderen het belang inzien van een goeie kennis van het Nederlands”, vertellen schepenen Sofie Heyrman (Groen) en Marijke Henne (N-VA).

De taalstage richt zich naar kinderen tussen 5 en 12 jaar uit anderstalige gezinnen, die als voorbereiding op het volgende schooljaar hiermee een intensief maar ook speels taalbad krijgen aangeboden. “Met een gevarieerd programma beleven de kinderen een unieke week in het Nederlands. In de voormiddag zijn er actieve taallessen, in de namiddag staan er onder meer uitstapjes, muziek en workshops op de agenda. Op die manier raken kinderen stap voor stap vertrouwd met onze taal. De begeleiders stimuleren de kinderen tijdens het spelen om Nederlands te spreken. In totaal worden zo’n 50 medewerkers ingezet.” Vrijdagmiddag stond er een bezoek aan de brandweer op het programma, waar de kinderen met de brandslang mochten spuiten en dus spelenderwijs onze taal leerden.

In de taalstages zitten zowel anderstalige kinderen die de overstap maken van de kleuterklas naar het basisonderwijs als kinderen die al een tijdje naar school gaan. De meest gesproken moedertalen van de kinderen zijn Arabisch, Turks, Dari uit Afghanistan, Engels, Armeens en Berbers.