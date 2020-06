12-jarig fietser zwaargewond bij aanrijding in Hoge Bokstraat Kristof Pieters

09 juni 2020

15u50 0 Sint-Niklaas In de Hoge Bokstraat in Sint-Niklaas is een 12-jarig kind dinsdagmiddag zwaargewond geraakt toen hij met de fiets aangereden werd door een lichte bestelwagen. Het ongeval gebeurde toen de jongen plots de straat overstak.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De jonge fietser reed op het fietspad in de richting van Vlyminckshoek toen hij plots de straat overstak. Het slachtoffer had een bestelwagen, die in dezelfde richting reed, niet opgemerkt en werd opgeschept. De bestuurder van de wagen werd totaal verrast. Een remmanoeuvre kwam te laat. Het kind kwam hard tegen de voorruit van de bestelwagen terecht en liep daarbij een hoofdwonde op. De fiets zat klem onder de voorkant van de wagen. Een ziekenwagen en mugteam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer zwaargewond over naar het AZ-Nikolaas. Volgens de politie van Sint-Niklaas zou zijn toestand intussen stabiel zijn. Het ongeval werd gefilmd door de bewakingscamera’s. Op de beelden is te zien dat de jongen nog wel omkeek vooraleer over te steken maar geparkeerde wagens en een boompje belemmerden zijn zicht op het aankomend verkeer. Bij de bestuurder van de wagen was geen sprake van overdreven snelheid of alcoholintoxicatie. Door het ongeval was de Hoge Bokstraat een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.