102 ondernemers nemen deel aan eerste ‘Virtuele vrijdag’, online netwerkevent krijgt wekelijks vervolg wegens groot succes Kristof Pieters

06 april 2020

15u36 6 Waasland ‘Virtuele vrijdag’, zo heet het gratis online netwerkevent voor ondernemers dat de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland (Voka) voortaan elke vrijdagvoormiddag wil organiseren. “We voelden bij onze leden de behoefte om in deze periode van gedwongen afzondering op een of andere manier toch te kunnen netwerken. Maar dat het zo’n overweldigend succes zou worden, hadden we nooit durven denken”, zegt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel.

“Door de coronamaatregelen moeten heel wat bedrijfsleiders hun zaak noodgedwongen van thuis uit runnen, terwijl ze net nu met heel wat vragen en bezorgdheden zitten, die ze anders met gelijkgestemden kunnen delen”, schetst Luwel het probleem. “Vandaar dat we voorbije week het idee opvatten om bij wijze van try-out een online netwerkevent in te richten.”

Amper een paar uur na het uitsturen van de uitnodiging waren er al meer vijftig kandidaten ingeschreven. En het aantal verdubbelde al snel tot meer dan honderd. “Omdat dit voor ons ook een eerste keer was, hebben we het aantal inschrijvingen afgesloten op 102. Vijftig andere gegadigden hebben we dus spijtig genoeg op een wachtlijst moeten zetten”, vervolgt Luwel.

Teamwork

Via de Zoom-applicatie werd een digitale netwerkvloer ingericht waarbij dan telkens willekeurig een zestal ondernemers werd samengezet onder begeleiding van een Voka-moderator. “Deze eerste ‘Virtuele vrijdag’ betekende ook een vuurdoop voor de eigen organisatie”, onderstreept Luc Luwel. “Naast een team dat het technische luik beheerde, stonden er ook 17 Voka-medewerkers paraat om in de break-outs als moderator op te treden. Een ongelooflijk staaltje teamwork.”

De deelnemers waren achteraf laaiend enthousiast. Al meteen tijdens het event kwam de vraag om in te schrijven voor een volgende sessie. Voka Antwerpen – Waasland besliste daarom om hier zeker al tijdens de periode van de coronamaatregelen een vrijdagse traditie van te maken. “Ik sluit ook niet uit dat we dit ook na de opheffing van de noodmaatregelen dit initiatief verderzetten. Want het is duidelijk dat er onder druk van de omstandigheden op digitaal vlak een heel nieuw tijdperk is aangebroken”, besluit Luc Luwel.