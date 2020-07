1 op 5 kmo’s vecht om hoofd boven water te houden Kristof Pieters

16 juli 2020

15u28 3 Waasland In onze regio staat bij 1 op 5 kmo’s het water aan de lippen. Dat blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Graydon. UNIZO bevestigt dat heel wat bedrijven aan het knokken zijn om te overleven

Nu de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft dat er geen verdere versoepelingen komen, vreest de middenstandsorganisatie voor de economische gevolgen op lange termijn. “Ondanks alle steunmaatregelen van de afgelopen maanden zitten nog heel wat bedrijven in de gevarenzone”, zegt Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen. Van de ondernemers in het arrondissement Sint-Niklaas die tussen de 5 en 200 werknemers hebben, beschikt 20,5% op korte termijn niet over de nodige reserves om deze crisis te overleven, terwijl ze nochtans wel in een gezonde situatie verkeerden voor de crisis. Bij deze bedrijven staat het water aan de lippen en is de dreiging van een faillissement reëel.

Effect op werkloosheid

Deze situatie heeft volgens UNIZO vanzelfsprekend een effect op de werkloosheidsgraad. “Heel wat kmo’s maken nog steeds gebruik van de tijdelijke werkloosheid”, legt Vermeiren uit. “In mei bleven 93.032 werknemers gedurende gemiddeld 10 dagen thuis. We zijn dan ook opgelucht dat deze maatregel verlengd werd tot eind december. Maar dit alleen zal onze kmo’s helaas niet kunnen redden. Dat kan alleen een coherent en efficiënt beleid, zodat een tweede lockdown vermeden wordt. Want opnieuw stilvallen zou de doodsteek betekenen van de kmo’s die nu vechten om te overleven.”

UNIZO roept de steden en gemeenten op om ook op stedelijk en gemeentelijk vlak een economisch relancecomité op te richten en de hardst getroffen sectoren de nodige ondersteuning te bieden.