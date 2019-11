1,8 miljoen euro voor verbouwingen in OLV Presentatie JVS

08 november 2019

11u08 0 Sint-Niklaas De Onze-Lieve-Vrouw Presentatie in Sint-Niklaas krijgt 1,8 miljoen euro voor een renovatieproject. Ook voor de Broederschool en het College is er Vlaamse steun.

In het secundair van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie gaan ze met 1,8 miljoen euro Vlaamse steun een hele gang vol ongebruikte klaslokalen verbouwen zodat de school extra capaciteit krijgt. De werken omvatten ook de plaatsing van een lift, de ombouw van een refter naar een turnzaal met kleedkamers en bijkomend sanitair. Dat maakte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekend. In totaal is vorige maand 9,5 miljoen euro toegekend aan scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen, via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).

Ook de Broederschool krijgt 223.546 euro, voor de eerste fase van de nieuwbouw op de site in Sint-Niklaas. En verder kan ook het College in Sint-Niklaas rekenen op Vlaamse steun, bij de restauratie van de gevel en kroonlijst van het internaat (87.450 euro) en bij verbouwingswerken aan het buitenschrijnwerk en het vervangen van enkel glas door hoogrendementsglas (87.757 euro).