1.332 Sint-Niklase zelfstandigen vragen hinderpremie aan Joris Vergauwen

04 mei 2020

14u56 0 Sint-Niklaas Al 1.332 zelfstandigen uit Sint-Niklaas hebben hun hinderpremie bij de Vlaamse overheid aangevraagd.

Van die 1.332 zelfstandigen hebben op dit moment 1.065 hun hinderpremie van de overheid inmiddels ontvangen. Dat laat Open Vld weten. “Velen moesten de deuren volledig sluiten en hebben recht op 4.000 euro hinderpremie en een vervangingsinkomen. Zelfstandigen die open mochten blijven maar zwaar omzetverlies lijden, krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro. Het is een moeilijke periode, maar we laten onze zelfstandigen niet in de steek”, stelt schepen voor Lokale Economie Ine Somers (Open Vld). Vanaf 11 mei zullen een groot deel van die zelfstandigen weer aan het werk kunnen gaan, als de winkels de deuren weer mogen openen.