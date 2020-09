“Zwemverbod haalt niet veel uit”: geen GAS-ambtenaren aanwezig dus maken velen een frisse duik op De Ster Joris Vergauwen

15 september 2020

Sint-Niklaas Bij meer dan 30 graden is een beetje verkoeling heel welkom. Op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas hangt de rode vlag echter uit. Ondanks het zwemverbod hebben dinsdag heel wat mensen er toch een frisse duik genomen. Medewerkers van De Ster probeerden het zwemverbod af te dwingen, maar er waren geen gemachtigde GAS-ambtenaren aanwezig om ook echt boetes uit te schrijven.

Net als in heel wat recreatiedomeinen zijn er op schooldagen in september ook op De Ster in Sint-Niklaas geen redders aanwezig. Zo ook de voorbije twee warme dagen, waarop de temperatuur boven de dertig graden steeg. Op De Ster hing net als maandag ook dinsdag de rode vlag uit. Dat betekent dat er een zwemverbod van kracht is. ‘Pootjebaden’ wordt dan nog toegestaan, maar echt zwemmen in de diepere zwemzone is verboden. Toch waagden dinsdagmiddag heel wat mensen zich in het water. “Het is gewoon veel te warm om op het strand te blijven zitten. We komen naar hier om te zwemmen op deze prachtige nazomerdag. Het is wat lullig dat we dat dan niet mogen. We kunnen heus wel voor onszelf zorgen. Er hoeven geen redders te zijn voor ons”, aldus een groepje twintigers.

Medewerkers van De Ster probeerden heus wel zwemmers uit het water te halen, maar dat lukte niet echt goed. “We hebben het al een paar keer omgeroepen dat er niet mag worden gezwommen. We hebben ook al zwemmers aangesproken. Maar van zodra je verder gaat, springen sommigen achter je rug alweer het water in.” Normaal gezien zijn er op De Ster ook enkele medewerkers met een bevoegdheid om GAS-boetes uit te schrijven, maar toevallig waren die dinsdag allemaal afwezig. Daarmee was voor velen ook de enige reden om níet in het water te gaan van de baan.

Wie woensdag wil gaan zwemmen op De Ster kan dat dan volledig ‘legaal’. Morgen zijn er redders aanwezig en wappert de groene vlag aan de zwemzone, net als zaterdag en zondag.