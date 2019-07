“Zwembad op straat, heerlijk!”: stad telt vier speelstraten deze zomer JVS

24 juli 2019

Sint-Niklaas Dolle pret in de Vinkenlaan in Sint-Niklaas, waar deze week het zwembad gewoon op straat staat. Vier straten hebben deze zomer een periode het statuut van speelstraat, waar het verkeer niet welkom is en kinderen alle ruimte krijgen om zich uit te leven.

Ouders verzamelen deze week voor een babbel en een glas in een tent, die midden op straat staat in de Vinkenlaan. Die zijstraat van de Heistraat is nog tot en met vrijdag een speelstraat. Voor de kinderen staat er een zwembad op straat, op een koele plek in de schaduw van een boom. “Een fijne week is het voor ons en de kinderen. Het is een beetje meer vakantie voor ons hier, samen met de buren op straat. Het zwembad staat hier, onze kinderen kunnen zich samen onbezorgd uitleven. Mooi zo!”, klinkt het in de Vinkenlaan.

Er zijn deze zomermaanden wel minder speelstraten in Sint-Niklaas dan de voorbije zomers. Deze keer zijn er vier. Naast de Vinkenlaan richten ook bewoners van de Eduard Prissestraat, Destelwijk en Wilgenstraat nog een speelstraat in. Nieuw is dat er sinds twee jaar ook speelstraten mogelijk zijn buiten de zomermaanden. In het voorjaar zijn er in een tiental straten gedurende enkele dagen ook speelstraten ingericht, onder meer op de Buitenspeeldag in april.