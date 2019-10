“Zoveel bomen kappen? Gaan we niet doen”: schepencollege weigert vergunningsaanvraag voor woonproject Smisstraat-Driegaaienhoek Joris Vergauwen

01 oktober 2019

15u59 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase schepencollege heeft de vergunningsaanvraag voor een woonproject op de hoek van de Smisstraat en Driegaaienhoek geweigerd. Een projectontwikkelaar wil er een appartementencomplex met 78 woongelegenheden bouwen, in het veelbesproken Driegaaienhoekbos.

Bouwpromotor Willemen Real Estate wil aan de kruising van de Smisstraat en Driegaaienhoek een groot woonproject realiseren. Op die plaats bevindt zich ook een bos. De ontwikkelaar plant er 78 woongelegenheden. Het schepencollege vindt dat er in de ingediende plannen echter te veel bomen moeten sneuvelen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is daarom geweigerd.

Stuk bos verdwijnt

In 2012 keurde de Sint-Niklase gemeenteraad al een masterplan goed voor het binnengebied tussen de N70, Smisstraat, Driegaaienhoek en Baenslandstraat. Daarop baseert het schepencollege zich nu om de vergunningsaanvraag te weigeren. “De woondichtheid en de voetafdruk in het parkvolume wijken af van het masterplan. Dat schuift het integrale behoud van het bos naar voor. Zo staat er een oude villa in het bos. Op die plaats mag er opnieuw worden gebouwd, maar het bouwvolume mag daar niet worden uitgebreid. In de plannen wordt dat wél gedaan, zodat er een stuk van het bos verdwijnt. Het inbreken in het bos kunnen we niet toestaan, op basis van de krachtlijnen van het masterplan”, stelt schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen).

Woondichtheid

Er lag nu een vergunningsaanvraag voor 78 woongelegenheden voor. “En dat is nog maar in een deel van het woongebied. Er is dichter bij de N70 nóg een perceel waarop volgens het masterplan kan worden gebouwd. In die twee zones samen zouden volgens het masterplan 100 woongelegenheden mogen komen. Nu zitten er in de aanvraag al 78 woningen. Dan zouden er in het andere deel nog slechts 22 woongelegenheden kunnen komen. De verhoudingen kloppen dus niet met wat we op vlak van woondichtheid verwachten.”

En dan zijn er nog drie aspecten om de vergunningsaanvraag te weigeren, aldus de schepen. “Er is een te lage differentiatie in de woningtypologie: er zijn slechts drie appartementen met drie slaapkamers, terwijl de nood aan grotere woongelegenheden in Sint-Niklaas groot is. Ook zijn de woningen onvoldoende voorzien van ingrepen om meer zorgbehoevende bewoners aan te trekken. Dat zijn twee aspecten die niet conform de bepalingen uit onze woonbeleidsstudie zijn. Tot slot wordt er géén aandeel sociale woningbouw voorzien, terwijl dit in het masterplan wel zo wordt aangegeven.”

Ruimtelijk uitvoeringsplan

Ontwikkelaar Willemen Real Estate kan na deze weigering ofwel de plannen aanpassen, ofwel naar de deputatie stappen. Vlaams Belang en PVDA pleiten voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), om de zone beter juridisch te verankeren én omdat er met de komst van AZ Nikolaas in die buurt ook nieuwe elementen zijn. Schepen De Meester: “Wij vinden het masterplan een héél duidelijk beleidskader. We verwachten ook dat een ontwikkelaar tot een akkoord wil komen. Er is nu eenmaal een masterplan, maar er zijn ook publieke wegen opgenomen in de plannen. En die goedkeuring blijft een bevoegdheid van de gemeenteraad.”