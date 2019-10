“Zonder mannen is het ook plezierig”: Girl power in Bar Marcel, waar Ann en haar ‘dochters’ de broek dragen JVS

08 oktober 2019

14u33 0 Sint-Niklaas Anders dan de naam doet vermoeden, zijn de vrouwen aan de macht in Bar Marcel op het Regentieplein in Sint-Niklaas. In het populaire ontbijt- en lunchcafé dragen uitbaatster Ann Schietekat (48) en haar medewerksters Lena (22), Siska (22) en Eline (27) de broek.

Een feministisch gezegde luidt: ‘Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets’. Zo ver willen ze het in Bar Marcel niet drijven, maar toch vinden ze het plezierig, zonder mannen die in de weg lopen achter de bar of in de keuken. Vrouwen aan de macht. En dat is begonnen in zomerbar Café Congé van Ann Schietekat en haar partner Jo Van Bockstal. “Het was eigenlijk een grap. Jo zei dat hij aan de bar alleen maar mannen wilde. Daarop heb ik geantwoord dat ik in de keuken alleen maar vrouwen wilde. En zo is dat verder gegroeid in Bar Marcel. De meisjes met wie ik hier samenwerk, ken ik van Café Congé. En ik heb niet moeten zoeken. Ze hebben zelf gevraagd om hier te kunnen werken. Ze zijn een beetje als dochters voor mij geworden. En het is niet dat we geen mannen willen, maar op deze manier is het gewoonweg héél plezierig. We zijn ook echte vriendinnen. Na het werk gaan we geregeld eens shoppen of samen iets eten.”

Vriendinnen

Als Bar Marcel rond de middag volloopt met mensen voor de lunch hebben de vier dames er al een pittige voormiddag op zitten. “We beginnen rond 7.30 uur met de voorbereidingen. We maken alles zelf en supervers, niet alleen onze gerechtjes, maar ook de koekjes bij de koffie, de taarten, de sauzen, echt alles. We zijn een geoliede machine geworden. En dat is een troef: daardoor kun je hier tijdens de middagpauze heel snel iets supervers eten. Stress? Dat proberen we echt bewust te vermijden. Als er iets is, praten we daar meteen over. Maar dat is het fijne om samen te werken met deze jonge, gedreven dames: ze gaan er echt voor, ze zijn trots op deze zaak. We zijn vier vriendinnen die ons keihard amuseren. Dat moet ook, we besteden dagelijks meer tijd op ons werk dan thuis. Hoe erg zou het niet zijn om dan ongelukkig rond te lopen?”

Frigo’s

De naam van de bar, ‘Marcel’, is niet toevallig gekozen. “Mijn zoon en mijn vader heten Marcel, vandaar. En ik vind het ook gewoonweg een heel mooie, stevige en degelijke naam.” In ‘Marcel’ zie je ook duidelijk de vrouwelijke touch. “Een bloempje op tafel, de afwerking van de gerechtjes,... Daaraan merk je inderdaad wel dat hier vrouwen werken!” Toch is er in het vrouwelijke team van Bar Marcel één man die een paar taakjes krijgt, geeft Ann Schietekat toe. “Dat is mijn partner Jo. Als onze dag er bijna op zit, neemt hij rond 16 uur nog even de toog over, tot 18 uur. Hij mag dan nog even café houden en het mannenwerk doen: de frigo’s vullen!” (lacht)