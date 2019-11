“Zo verrassend! Zoveel plekken waar ik nog nooit binnen was geweest”: op verkenning van de eerste Sint-Niklaas Run met acteur Yemi Oduwale Joris Vergauwen

06 november 2019

14u56 0 Sint-Niklaas Op zondag 17 november vindt de allereerste Sint-Niklaas Run plaats. Het wordt een bijzondere city trail, van 5 of 10 kilometer, door een twintigtal opmerkelijke gebouwen en langs plekken die je eens op een heel andere manier leert kennen. Al joggend door het stadhuis, de Cipierskelder, het Huis van de Sint, Crèmerie François tot Balls & Glory: we gingen al eens verkennen met acteur Yemi Oduwale en organisator Laura Bernaers.

Op zondag 17 november komt Sinterklaas toe in Sint-Niklaas. Er is die dag echter nog veel meer te beleven, zeker voor wie al eens graag de loopschoenen aantrekt. Voor volwassenen is er in de voormiddag de eerste ‘Sint-Niklaas Run’, ‘s middags is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar de Gekke Pietenloop over een parcours van 1 kilometer in de stadskern. Het is een organisatie van de vzw Run en Cravat Events, dat hiermee extra kleur wil geven aan de Sinterklaasbeleving.

“Sint-Niklaas heeft twee grote evenementen. Tijdens de Vredefeesten is er al de Ballonloop. Wij wilden al langer een stadsloop organiseren bij het tweede grote evenement van het jaar, de hele Sinterklaasperiode. Vandaar de Sint-Niklaas Run, op de dag van de Sint, als een recreatieve, ludieke en plezierige stadsloop. Deelnemers lopen een parcours van 5 of 10 kilometer door de stad, langs mooie plekjes en door heel wat bijzondere gebouwen”, aldus organisator Laura Bernaers.

“Verrassend!”

De Sint-Niklase zanger en tv-figuur Sean Dhondt heeft onlangs al eens van een stukje van het parcours van de Sint-Niklaas Run geproefd. Wij gingen op verkenning met Thuis-acteur Yemi Oduwale. “Ik vind het geweldig leuk dat er nu zo’n stadsloop is. Een superinitiatief. Ik ben zelf niet de meest fervente loper, maar als ik dit parcours zie, krijg ik spontaan zin om op ontdekking te gaan. Er zijn heel veel plaatsen en gebouwen die ik nog van vroeger ken, maar waar ik nog nooit binnen ben geweest.”

De start en aankomst van de Sint-Niklaas Run ligt op de Grote Markt. Wie kiest voor de 10 kilometer maakt al meteen na de doortocht in het stadhuis een extra lus. Die passeert het Castrohof en loopt vervolgens een groot stuk over de terreinen van bouwmaterialenbedrijf SVK, onder meer langs de vijvers en door een grote bouwloods. Voor deze lus aansluit op het traject van de 5 kilometer passeren de deelnemers ook nog de school Onze-Lieve-Vrouw Presentatie.

Vervolgens trekken we door de VTS-site, het College en het Huis van de Sint, om via het Regentieplein en door het Huis Janssens richting Crèmerie François te joggen. Daar lopen we door het bekende ijssalon. Daarna gaat het door de scholen Berkenboom en Sint-Carolus, langs rusthuis De Spoele en hogeschool Odisee naar het stadspark en kasteel Walburg. De 10 kilometer-lopers hebben intussen nog een extra lus gemaakt langs het skatepark en de Witte Molen. Op het einde hollen we nog door de Cipierskelder, jeugdhuis Den Eglantier en langs de gehaktballen van Balls & Glory.

“Na zo’n pittige stadsloop ben je niet alleen blij omdat je het stadhuis weer ziet, maar ook omdat je gewoonweg je stad op een geweldige manier beter hebt leren kennen. Ik vind het echt héél verrassend”, aldus Yemi Oduwale. “Ik heb het gevoel dat ik een kijk achter de schermen heb gekregen. Ik ben in Sint-Niklaas opgegroeid, maar ik ben nu op plaatsen geweest waar ik anders nooit een voet had binnengezet!”

Praktisch

De Sint-Niklaas Run gaat op zondag 17 november van start tussen 9 en 9.40 uur, in drie waves. Vanaf 7.45 uur gaat de eventzone op de Grote Markt open voor het ophalen van het borstnummer en de daginschrijvingen. Lopers vertrekken in drie waves om 9 uur, 9.20 uur en 9.40 uur. De Sint-Niklaas Run vindt plaats op een niet-afgesloten parcours in de stad. Het gaat niet om een competitieve loop, dus is er geen tijdsopname voor de lopers.

De Gekke Pietenloop start vanaf 15.30 uur, ook op de Grote Markt, over een parcours van 1 kilometer, met leuke obstakels. In het Mercatorpark ligt er zelfs een heus dak waarover kinderen kunnen lopen. Op het einde van deze loop krijgen kinderen een ‘Gekke Pieten-diploma’.

Info en inschrijven: www.sint-niklaasrun.be