“Zo kunnen we het virus uit onze woonzorgcentra houden”: Wase project met isolatie-afdeling kan voorbeeld zijn Joris Vergauwen

06 juni 2020

18u04 0 Sint-Niklaas Vijf van de zes woonzorgcentra van de vzw Samen Ouder in het Waasland zijn de voorbije maanden coronavrij gebleven. Tijdens de crisis werd in woonzorgcentrum Het Hof in Sint-Niklaas een ‘special cohort unit’ opgericht, of een isolatie-afdeling, waar alle positieve bewoners van de zes woonzorgcentra werden ondergebracht, in samenwerking met AZ Nikolaas. Er waren maar twee van zulke afdelingen in heel Vlaanderen. “Op deze manier kunnen we woonzorgcentra beschermen tegen de verspreiding van het virus”, klinkt het nu.

In vele Vlaamse woonzorgcentra heeft het coronavirus de voorbije maanden fors toegeslagen. Nu de crisis stilaan onder controle lijkt, ook in de WZC, blikt men overal terug op wat beter had gekund. Volgens de FOD Volksgezondheid moet er meer ingezet worden op een samenwerking tussen WZC en ziekenhuizen. Dat gebeurde in het Waasland de voorbije maanden al met de zes rusthuizen van de vzw Samen Ouder en het AZ Nikolaas, die een ‘special cohort unit’ oprichtten. Alleen in West-Vlaanderen was er nog zo’n soortgelijke afdeling.

In het Waasland waren WZC De Ark, Heilig Hart, Het Hof en Hofstede in Sint-Niklaas, Grootenbosch in Beveren en ‘t Heuverveld in Waasmunster betrokken. Bedoeling was om de positief geteste bewoners uit die WZC onder te brengen op één locatie in de regio. “Zo was het mogelijk om vroegtijdig positieve bewoners uit de WZC te halen en zo een verdere verspreiding van de infectie en een regionale overcapaciteit in het ziekenhuis te vermijden”, aldus Hilde Servotte, directeur van vzw Samen Ouder. Die aanpak wierp vruchten af. Vijf van de zes WZC bleven verder coronavrij, alleen ‘t Heuverveld in Waasmunster niet.

Testkits

De positieve bewoners werden ondergebracht in Het Hof in Sint-Niklaas. “Toevallig beschikte Het Hof over een afdeling die leegstond om verbouwingswerken uit te voeren. Vanuit het ziekenhuis werden de nodige materialen aangeleverd. Zonder de medische expertise en de persoonlijke beschermingsmiddelen, infuusstaanders en Covid-19-testkits van AZ Nikolaas was het onmogelijk om over te gaan tot vroegtijdige en correcte isolatie. We stelden een team samen, met medewerkers die zich vrijwillig opgaven. In het begin van de crisis hebben we de afdeling in 24 uur tijd opgebouwd met tien bedden. In april werd de capaciteit verdubbeld. Wij konden op die manier de positieve bewoners efficiënt isoleren op één plek, om een verdere verspreiding van het virus te vermijden. Het ziekenhuis kon dan weer voldoende capaciteit behouden. Verpleegkundigen uit het ziekenhuis boden ondersteuning. De CRA-arts volgde medisch de bewoners in de special cohorte unit op.”

“Twee werelden op één plek”

Katrin Gillis van de opleiding Verpleegkunde van hogeschool Odisee volgde de afdeling van nabij. “Ik kon me moeilijk voorstellen hoe zo’n special cohort unit er uitzag. Een afdeling zoals in een WZC of eerder zoals een ziekenhuis? Ik ontdekte dat het de twee werelden verenigde. De samenstelling van het team kwam overeen met die in een ziekenhuis: meer verpleegkundigen en hoger opgeleid en er was medische permanentie zoals in het ziekenhuis. Maar de zorg en behandelingen die ze gaven, waren kenmerkend voor een woonzorgcentrum.”

De vzw Samen Ouder, het AZ Nikolaas en Odisee willen hun ervaringen delen. “Op deze manier kunnen we woonzorgcentra beschermen tegen de verspreiding van het virus. Het kan dus een antwoord bieden om de situatie in een regio onder controle te houden.