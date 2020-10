“Zes basisspelers en trainer in quarantaine”: wedstrijd van SKN Sint-Niklaas uitgesteld Joris Vergauwen

11 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Sint-Niklaas De wedstrijd van Vigor Wuitens Hamme tegen SKN Sint-Niklaas van zondagmiddag is uitgesteld. Bij SKN Sint-Niklaas zijn liefst zes basisspelers én de trainer in quarantaine na een positieve test.

Geen derby tussen VW Hamme en Sportkring Nieuwkerken Sint-Niklaas in de derde amateurklasse deze zondagmiddag. De wedstrijd is uitgesteld omdat het coronavirus fors heeft toegeslagen in de A-kern van SKN Sint-Niklaas. “In totaal zijn er zes basisspelers in quarantaine na een positieve test. Ook onze trainer zit in die situatie”, stelt SKN-bestuurslid Jerry Baetens.

Wanneer een voetbalploeg op de dag van de wedstrijd vijf of meer spelers moet missen wegens corona - hetzij door een positieve test, hetzij door quarantaine - dan kan die wedstrijd uitgesteld worden. Dat is dus het geval voor SKN Sint-Niklaas. “Het is jammer, want het is een mooie match, tegen de buren van VW Hamme. Maar de A-kern heeft deze wedstrijd de voorbije dagen niet optimaal kunnen voorbereiden. En door het uitvallen van zes basisspelers is het logisch dat deze wedstrijd wordt uitgesteld.”

Ook jeugdploeg getroffen

Bij de beloften en de B-kern van SKN Sint-Niklaas zijn er geen positieve gevallen. Bij de jeugd is er één ploeg getroffen, met vier positieve spelers die nu ook in quarantaine zitten, net als enkele ouders. “We hanteren alle voorzorgsmaatregelen en volgen alles heel strikt op. Na de trainingen nemen de spelers ook geen douche meer op de club. Momenteel is de A-kern en die ene jeugdploeg getroffen. We hopen dat het daarbij blijft.”

De club hoopt dat de A-kern volgend weekend toch alweer kan aantreden. “Hopelijk kunnen we de komende dagen de spelers recupereren en de thuiswedstrijd van volgende zaterdag in goeie omstandigheden voorbereiden.”