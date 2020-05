‘Ze worden zo snel groot’: Straatletters brengt kleurrijke boodschap aan Huis van het Kind Joris Vergauwen

17 mei 2020

Sint-Niklaas Al voor de tweede keer in deze coronaperiode heeft straatkunstenaar Straatletters een kleurrijke boodschap achtergelaten in Sint-Niklaas. Deze keer nam hij een stukje van de gevel van het Huis van het Kind in de Kazernestraat onder handen, naar aanleiding van het begin van de 'Week van de Opvoeding'.

Een dikke duim voor iedereen die in deze ongewone tijden met de opvoeding van kinderen bezig is, dat wilden de medewerkers van het Huis van het Kind in Sint-Niklaas op een bijzondere manier tonen. En daarvoor klopten ze aan bij de Leuvense straatkunstenaar Straatletters, met de hulp van het Sint-Niklase Wham Office. Het resultaat is een kleurrijk werk met de boodschap ‘Ze worden zo snel groot’, op de gevel van het Huis van het Kind in de Kazernestraat. Ook op de ramen van het welzijnshuis liet de kunstenaar die boodschap achter, in stift daar.

“Met vallen en opstaan”

“We hebben nagedacht over een hoopgevende en herkenbare boodschap die bij alle ouders een glimlach op het gezicht zou toveren, bij de start van deze ‘Week van de Opvoeding’. Opvoeden stopt immers nooit en de huidige omstandigheden vragen veel van alle ouders en grootouders. Kinderen groot brengen, is iets van alle dagen, van zoveel mensen, van proberen, van je best doen, met vallen en opstaan. En dit geldt voor elke ouder. Daarom brengen we deze positieve en geruststellende boodschap”, klinkt het.

