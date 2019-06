“Yoga in de natuur”: nieuw yogapad op recreatiedomein De Ster JVS

06 juni 2019

14u53 0 Sint-Niklaas Op het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas is een yogapad ingericht.

Yoga is populair en daar speelt ook recreatiedomein De Ster op in. Voortaan kan iedereen er ontspannen op een nieuw ‘yogapad’. In de groene, rustige omgeving rond de visvijver zijn zeven rustpunten ingericht, met telkens een andere yoga-oefening. Op infopalen staan instructies om de oefeningen uit te voeren. Aan de toegangen van het domein kunnen bezoekers ook een folder vragen met meer uitleg over de yoga-oefeningen.