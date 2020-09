“Winterse feestelijkheden spreiden in binnenstad”: Sinterklaasprogramma fors afgeslankt, oplossing in de maak voor kerstmarkten, ijspiste en winterkermis Joris Vergauwen

29 september 2020

10u08 0 Sint-Niklaas Geen grote kerstmarkt, maar wel winterse gezelligheid op álle pleinen in de stad, met mogelijk een overkapping van het hele Sint-Nicolaasplein en een reuzenrad op het Stationsplein. Dat lijkt de oplossing voor de winterse evenementenperiode in Sint-Niklaas. Of de ijspiste mogelijk is, blijft nog een vraagteken. Een flinke domper is er voor het Sinterklaasgebeuren. Kinderen zullen het moeten doen zonder Sint in de Piste én zonder het Huis van de Sint.

De winterse evenementenperiode in Sint-Niklaas zal er dit jaar helemaal anders uitzien. Dat is geen verrassing, maar het zal niettemin wennen zijn. De winter start traditiegetrouw in de ‘stad van de Sint’ met een uitgebreid Sinterklaasprogramma. Dit jaar is er echter géén Sint in de Piste en ook géén Huis van de Sint. Zonder die twee grote blikvangers blijft er voor kinderen niet veel over. “Het Sint-Nicolaasgenootschap, dat het Huis van de Sint organiseert, heeft ons meegedeeld dat het voor hen organisatorisch niet mogelijk is om het Huis te openen. Het aantal kinderen zou veel beperkter zijn en het Huis is gewoonweg niet geschikt om aparte toegangswegen in te richten. Heel spijtig, maar het is niet anders”, aldus schepen voor de Sint Maxim Callaert (N-VA). “Er komt wél een digitaal luik rond het Huis van de Sint, als randactiviteit. En we zijn wel van plan om fysieke activiteiten te organiseren, zoals fotoshoots en straattheater. We willen de Sint en de Pieten toch zichtbaar in het straatbeeld krijgen.”

“Sinterklaasstoet langs scholen”

Voor Ilse Bats (sp.a) en Karel Noppe (Open Vld) kan er worden ingezet op een Sinterklaasfeest met de scholen. “Denk maar aan een Sinterklaasstoet langs de lagere scholen. Er zijn geen bubbels meer op school, dus de kinderen zouden op de speelplaats wel nog een Sinterklaasshow kunnen krijgen. Het zou een oplossing zijn om de kwetsbare groep van de grootouders niet te moeten betrekken. En zelfs de kleinste kinderen begrijpen vandaag dat het niet mogelijk is om met iedereen te knuffelen, dus ook niet met de Zwarte Pieten.”

Voor sommigen is het wel een beetje te drastisch. “Er moeten toch mogelijkheden zijn om het Huis van de Sint te openen, met een aparte in- en uitgang en aparte klasjes? We stellen voor om toch nog eens de mogelijkheden te herbekijken”, aldus Frans Wymeersch (Vlaams Belang).

Winter in de stad

Na Sinterklaas volgen normaal gezien de winterkermis, de ijspiste op de Grote Markt en de kerstmarkten. “Op dit moment weten we nog niet exact wat mogelijk zal zijn”, stelt schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld). “De overheid werkt aan een protocol voor kerstmarkten en ijspistes. Daarover zouden we begin oktober meer moeten weten. We gaan er van uit dat het vergelijkbaar zal zijn met de aanpak van markten en de horeca. Wij denken er alleszins aan om deze winter de feestelijkheden te spreiden over de hele binnenstad. We gaan niet alles concentreren op de Grote Markt, maar op alle pleinen in de binnenstad. Op die manier zouden we op zoveel mogelijk plaatsen sfeer en gezelligheid kunnen brengen, met kleine kerstmarkten met zitmogelijkheden.”

Op de Grote Markt komt de winterkermis. Samen met de horeca bekijkt de stad of het Sint-Nicolaasplein een grote overkapping kan krijgen. Verder zouden er kerstchalets komen op de Houtbriel en in de Stationsstraat. Voor het Stationsplein is er een aanvraag voor een feestmarkt. De stad bekijkt of een reuzenrad daar mogelijk is. En er is de mogelijkheid om met externe partners iets in het stadspark op poten te zetten. “Er is nog veel onder voorbehoud. We hopen zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen, liefst begin oktober al, om alles vorm te kunnen geven”, aldus schepen Somers.

Ook voor de ijspiste is het dus nog even wachten. “Het is moeilijk om een ijspiste te zetten als er maar één schaatser op 10 m² ijs mag, dan is het niet haalbaar. Maar ook hiervoor is het dus nog afwachten op wat de overheid voorschrijft.”