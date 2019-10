“Winkelwandellus maakt kernwinkelgebied aantrekkelijker”: operatie in tiental centrumstraten kost 4,2 miljoen euro Joris Vergauwen

29 oktober 2019

17u01 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase winkelhart krijgt de komende jaren een grondige herinrichting. Bedoeling is om de straten rond de Stationsstraat een gelijkaardig uitzicht te geven. “Daarbij gebruiken we steeds dezelfde materialen en hetzelfde straatmeubilair, om het openbaar domein leesbaarder, aangenamer en veiliger te maken”, klinkt het bij de stad. De hele operatie voor de winkelwandellus kost 4,2 miljoen euro.

De gemeenteraad keurde vrijdag het bestek goed voor de aanstelling van een aannemer voor de realisatie van de winkelwandellus in de stadskern. De totale kost wordt geraamd op 3,5 miljoen euro, met BTW erbij wordt dat 4,2 miljoen euro. De uitvoeringstermijn loopt over de hele bestuursperiode.

Bedoeling is om de straten rond de Stationsstraat een uniform uitzicht te geven, om op die manier een ‘winkelwandellus’ te vormen. “Winkelbeleving gaat niet alleen over mooie winkels en bereikbare parkings, maar het is ook een kwestie van een aantrekkelijk openbaar domein waar toegankelijkheid en plaats voor ontmoeting centraal staan en verkeersveiligheid een evidentie is. Daarom kiezen we ervoor om het openbaar domein in een tiental straten op te waarderen door nieuwe voetpaden, boordstenen, straatmeubilair en asfalt te leggen. Tegelijk kijken we naar opportuniteiten voor circulatie, een veiligere en meer leesbare schoolomgeving en extra groenaanleg”, schetst schepen voor Openbaar Domein Carl Hanssens (N-VA). “Vandaag ziet elke straat er anders uit. Het is veel beter dat er één geheel ontstaat.”

Vier zones

De tiental straten zijn opgedeeld in vier zones, die ook in verschillende fasen worden aangepakt. Fase Richard omvat de Richard Van Britsomstraat, Boonhemstraat, Casinostraat en Broodstraat en is nu bezig. Tegen de zomer van 2020 moet die zone klaar zijn. De fasen Mercator (Zamanstraat, Dr. Verdurmenstraat), Albert (Prins Albertstraat) en Paul (Collegestraat en Paul Snoekstraat) volgen. “Het gaat telkens om een heraanleg van de bovengrond: de voetpaden en de rijbaan. Bij de heraanleg willen we uniform te werk gaan door steeds dezelfde materialen en inrichtingsprincipes te hanteren. We kiezen voor een boordsteen in arduin en een voetpad in kleine kleiklinkers.”

Rioleringen vernieuwd

De hele operatie zal pas over enkele jaren klaar zijn, omdat in de betrokken straten ook de nutsleidingen worden aangepakt. “Leidingen voor water, elektriciteit, gas en telecom worden eerst vernieuwd, zodat de voetpaden zo lang mogelijk intact blijven. Waar nodig zullen ook rioleringen vernieuwd worden. Voorafgaand worden ook circulatiemaatregelen overwogen om het verkeer vlot naar de centrumparkings te leiden en onnodig zoekverkeer te ontmoedigen. We hopen hiermee dus niet alleen een kwaliteitsinjectie te geven aan de binnenstad en het winkelapparaat te versterken, maar ook straten verkeersluwer te maken en enkele onaangename fenomenen zoals straatracen de kop in te drukken. Voor elke fase zullen we ook met de bewoners en winkeliers samen zitten om de inrichting te bespreken”, aldus schepen Hanssens.