“Winkels dicht en ook online verkoop is verboden”: bij vapewinkels staat het water aan de lippen Joris Vergauwen

28 april 2020

18u16 0 Sint-Niklaas De vapewinkels zijn al wekenlang dicht, maar ook online mogen ze geen nicotineproducten verkopen. Voor Wesley Coremans is dat een ramp. Hij had twee vapewinkels, maar al één daarvan zal ook na de lockdown dicht blijven. Hij hoopt dat zijn Fairy Vape Store in de Stationsstraat het zal overleven.

Een vapewinkel is een winkel die gespecialiseerd is in de verkoop van elektronische sigarettenproducten. De Fairy Vape Store in de Stationsstraat in Sint-Niklaas is zo’n winkel. Uitbater Wesley Coremans heeft nog een tweede, in Antwerpen. Die zal noodgedwongen gesloten blijven, om alles te concentreren op de winkel in Sint-Niklaas. “In vele landen zijn de vapeshops nooit gesloten. Wij doen ons best om de mensen een gezonder alternatief te bieden dan de gewone sigaret. We werken samen met een tabakoloog en sommige mutualiteiten betalen ook een deel terug als je overschakelt van roken naar vapen. Maar al wekenlang kunnen we onze producten niet aan de man brengen. Zelfs online niet, omdat we helaas onder de tabakswetgeving vallen. We hebben om een uitzondering gevraagd, maar de overheid is onverbiddelijk. Vele vapewinkels hebben zelfs controles gekregen, ook wij”, vertelt Coremans.

Nederlandse webshops

“Het is dan ook wraakroepend dat er wel e-sigaretten verkocht worden in andere winkels en in supermarkten. En in Nederland is online verkoop van e-sigaretten en de nodige materialen met én zonder nicotine wel toegestaan. Vele klanten hebben de voorbije weken dan ook op Nederlandse webshops gekocht. We willen onze klanten laten weten dat het niet onze fout is dat ze in de kou blijven staan. We hebben alle respect voor de maatregelen, maar net als in andere sectoren klopt het hele plaatje gewoonweg niet.”

Twee jaar geleden opende Wesley Coremans met zijn vriendin hun eerste winkel in Sint-Niklaas, de tweede volgde vorig jaar. “We hebben er keihard voor gewerkt. En nu worden we helemaal kapot gemaakt. Onze winkel in Antwerpen kunnen we niet meer verderzetten. Hopelijk blijft onze winkel in Sint-Niklaas overeind.”