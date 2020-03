“Winkelmedewerker is knelpuntberoep geworden”: VDAB houdt jobbeurs in De Casino Joris Vergauwen

03 maart 2020

11u53 0 Sint-Niklaas Volgende dinsdag 10 maart vindt er in De Casino in Sint-Niklaas een jobbeurs plaats om werkzoekenden te koppelen aan bedrijven uit de retailsector. De job van winkelmedewerker is immers een knelpuntberoep geworden. In Oost-Vlaanderen zijn er meer dan 1.300 openstaande vacatures.

Vijftien retailers met openstaande vacatures in de regio Waas en Dender stellen in De Casino hun vacatures voor aan werkzoekenden. De VDAB wil hiermee bedrijven uit de verkoopsector ondersteunen in hun zoektocht naar geschikt personeel. In de maand januari 2020 waren er 1.318 openstaande vacatures in Oost-Vlaanderen. Het beroep winkelmedewerker is dan ook een knelpuntberoep geworden. “Dat komt door de krapte op de arbeidsmarkt en de specifieke voorwaarden van de job, zoals weekendwerk en flexibele uren”, klinkt het bij de VDAB.

Deze jobbeurs is de zevende editie op rij die de VDAB organiseert in Sint-Niklaas. Deze keer staat ze open voor alle retailers met vestigingen in de regio Waas en Dender. Midden oktober is de jobbeurs exclusief gericht op winkels in Waasland Shopping.

Screening

Volgende dinsdag stellen retailers hun openstaande vacatures voor aan werkzoekenden. Die zijn op voorhand gescreend. “Door deze structurele screening weten we al of kandidaten voldoen aan de basisvoorwaarden die in de sector gelden. We vragen of ze bereid zijn om tussen 8 en 21 uur en in het weekend te werken en of ze flexibel zijn. Tenslotte toetsen we ook af of de kennis van het Nederlands voldoende is”, aldus VDAB-bemiddelaar Ilse Beeckman.

De jobbeurs vindt dinsdag plaats in De Casino van 13 tot 15 uur.