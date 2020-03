"Willen onze bewoners beschermen tegen virus": feestelijke opening assistentiewoningen Karmel uitgesteld Joris Vergauwen

17u29 0 Sint-Niklaas De vzw Samen Ouder heeft de officiële opening van de nieuwe assistentiewoningen Karmel aan de Kalkstraat in Sint-Niklaas uitgesteld door het coronavirus.

Volgende week donderdag zou normaal gezien de nieuwbouw naast woon-zorgcentrum De Ark in de Kalkstraat officieel geopend worden, met een opendeurdag en een feestelijke receptie. Samen Ouder vzw, die zes woon-zorgcentra beheert in Sint-Niklaas, Beveren en Waasmunster, heeft die opening nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. "Met spijt laten we weten dat de officiële opening van de assistentiewoningen niet kan plaatsvinden, naar aanleiding van het coronavirus dat momenteel ook in België actief aanwezig is. Ouderen zijn extra kwetsbaar voor het virus en we willen de bewoners in onze woon-zorgcentra beschermen. Uitstellen is de enige juiste beslissing. Een nieuwe datum is er nog niet, maar zodra de verspreiding van het virus voldoende onder controle is, gaan we er opnieuw mee aan de slag", laat vzw Samen Ouder weten.

De erkende assistentiewoningen zijn gelegen in het centrum van Sint-Niklaas, op de site van het voormalige Karmelietenklooster, naast woon-zorgcentrum De Ark. De nieuwbouw telt in totaal 37 assistentiewoningen.