“Willen bij iedereen een grote glimlach zien”: welkom- én uitzwaaiteams zorgen voor hartelijke sfeer in Waasland Shopping Center JVS

04 oktober 2019

17u43 0 Sint-Niklaas De ‘World Smile Day’ wordt in het Waasland Shopping Center heel serieus genomen, maar met een grote glimlach. Nog de hele vrijdagavond zet het winkelcentrum in op een warm gevoel bij alle bezoekers. Zo zijn er medewerkers die klanten begroeten aan elke ingang, maar op de parking worden bezoekers ook uitgezwaaid.

Eerder gaven we al mee dat het Waasland Shopping Center een professioneel team van ‘glimlachcoaches’ inzet, om winkeliers vriendelijker te maken. Die peilen om de twee maanden naar de klantvriendelijkheid van de winkeluitbaters. Vandaag, op de ‘World Smile Day’, gaat het shopping center nog een stapje verder. Van 16 uur tot 21 uur worden bezoekers aan elke ingang hartelijk begroet. “We willen iedereen een goed gevoel geven, laten voelen dat ze heel welkom zijn en dat we voor elke bezoeker met de glimlach klaarstaan”, klinkt het.

Daarnaast is er ook een gespecialiseerd ‘uitzwaaiteam’, dat op de parking elke auto die het shopping center verlaat op een grote glimlach trakteert. De vier jongedames staan er nog tot 21 uur te zwaaien. “Het is heel fijn eigenlijk. Iedereen reageert met een grote glimlach of een grote duim. Weet je, een glimlach krijgen, is gewoon leuk, ook voor ons. En als wij iedereen met een goed gevoel laten vertrekken, is onze opdracht geslaagd!”

Vanaf 18 uur zal ook nog een shoppingcommentator de klanten toejuichen en benadrukken wat al goed zit aan hun outfits en wat misschien nog beter kan. Tien personal shoppers zullen klanten bijstaan met advies en tips. Dat alles heeft één goeie reden: “Het Waasland Shopping Center wil het meest goedlachse shoppingcentrum van Vlaanderen worden”, aldus WaSC-manager Toon De Meester.