‘Welk levenseinde wil ik?’: Begrafenissen Van Dael organiseert lezing JVS

17 februari 2020

08u06 0 Sint-Niklaas Op maandag 9 maart organiseert uitvaartondernemer Van Dael een lezing in Hotel Serwir in Sint-Niklaas.

“Tijden zijn veranderd en er beweegt heel wat met betrekking tot ons levenseinde. Er zijn nieuwe trends in uitvaarten, zoals duurzame en milieuvriendelijke uitvaarten of een digitaal afscheid. Maar ook wettelijk zijn er heel wat veranderingen en opties in het kader van euthanasie en wilsverklaringen”, klinkt het bij Begrafenissen Van Dael uit Sint-Niklaas.

Ook over het laatste afscheidsmoment is er steeds minder een taboe. “Steeds meer mensen kiezen er voor om hun afscheid zelf in handen te nemen. Ze zien het als een unieke opportuniteit om hun levenseinde persoonlijk in te vullen. Het is immers een laatste kans om zelf afscheid te nemen van familie en vrienden”, aldus Luc Van Dael en zoon Marco. Zij geven een infosessie over het organiseren van het laatste afscheidsmoment. Benedikte Van Eeghem brengt er een persoonlijke getuigenis en ook LEIF-coach Katrien Smeyers komt spreken.

De lezing vindt plaats op maandag 9 maart vanaf 19 uur. Gratis inschrijven voor deze lezing kan via events@sereni.be of via 03/777.00.16.