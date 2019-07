“Weer leven brengen op Sint-Nicolaasplein”: Brass Monkey opent volgende week de deuren JVS

05 juli 2019

17u50 22 Sint-Niklaas ‘Brass Monkey’ opent volgende dinsdag de deuren op het Sint-Nicolaasplein. De nieuwe horecazaak, een initiatief van de zaakvoerders van frituur Pom De Tair in het pand van de vroegere Brasserie Sinte-Marie, is eerst nog een zomerbar, maar vanaf september een eetcafé met bijzondere kantjes.

‘Brass Monkey’, het is een nummer van de Beastie Boys en een bekende cocktail, maar het is ook de naam van een nieuwe horecazaak op het Sint-Nicolaasplein, die vanaf volgende dinsdag de deuren opent. In juli en augustus is Brass Monkey nog een zomerbar, met BBQ, cocktails en streetfood. Vanaf september zal het hele pand openen als eetcafé, met de focus op bar, grill en cocktails.

Brass Monkey is de tweede telg van de uitbaters van frituur Pom De Tair aan de Houtbriel. Het team met Jonas Aelbrecht, Jarl Lambrigts, Dylan Goethals en Arne Van Bel is klaar om in het pand van de vroegere Brasserie een heel nieuw verhaal te schrijven. “Dit is een toplocatie. We hebben heel veel goesting om eraan te beginnen. We willen ook heel graag meer leven brengen op dit plein, waar we een groot deel van onze jeugd hebben doorgebracht. De laatste jaren is het uitgaansleven hier fors teruggevallen, wat natuurlijk jammer is. We zijn er van overtuigd dat we met Brass Monkey kunnen invullen waar heel wat mensen naar op zoek zijn: een fijne plek om iets te eten en te drinken, in een ongedwongen sfeer, iets nieuw, waar ook oudere mensen zich weer jong kunnen voelen. We beginnen hier ook niet van nul. Elk van ons heeft al heel wat ervaring in de horeca. En we hebben in zekere zin nu al ons vast cliënteel, wat levensbelangrijk is om het als horecazaak in deze tijden tot een succes te maken.”

Brass Monkey wil de sfeer van een Ierse pub brengen, met een keuken en drankkaart met wereldse invloeden. “Ons motto is ‘Bar, bites en monkey business’. Op de kaart zal je vanaf september een heel mooi en verscheiden aanbod aantreffen, maar het houdt niet op na het eten. Er mag ook nog een feestje volgen. We willen dat iedereen hier zich voelt als een toerist in eigen stad, een plek waar verwondering en enthousiasme leeft.”

Het hele pand wordt momenteel nog verbouwd, om klaar te zijn in het eerste weekend van september. Vanaf dinsdag om 17 uur gaat Brass Monkey als zomerbar al van start, met een terras op het plein en op de koer van het café. Brass Monkey is zeven dagen op zeven open, dagelijks vanaf 14 uur.