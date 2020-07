“We zitten in hoge nood”: vluchtelingenorganisatie VLOS roept op tot steun Joris Vergauwen

30 juli 2020

11u16 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase vluchtelingenorganisatie VLOS doet een oproep naar de bevolking om de werking te steunen. “We hebben hulp nodig.”

“We willen de kaarten op tafel leggen, want we zitten in hoge nood”, stelt VLOS-voorzitterJozef Hertsens. “De armsten onder ons in leven houden kost geld. Door corona en andere omstandigheden zijn meerdere bronnen van inkomsten nu afgesneden. We kunnen het niet alleen. We hebben hulp nodig.”

VLOS haalt onder meer inkomsten uit activiteiten op het stadsfestival Villa Pace en de jaarlijkse VLOS-lunch, maar die zijn dit jaar geannuleerd. Ook de Warmste Week verliep niet zoals de voorbije jaren. “En steun van de overheid is er niet. De regering denkt schijnbaar dat die mensen wel zullen wegsmelten, maar dat is niet zo. We blijven ons ideaal trouw: we willen elke mens in nood brood, bad en bed bezorgen. Maar daarvoor hebben we nu hulp nodig. Daarom doen we een oproep om te steunen. En weet dat hulp voor de volle honderd procent naar onze doelgroep gaat, namelijk de armsten onder ons.”

VLOS steunen, kan op verschillende manieren. Het kan via een gewone overschrijving op rekeningnummer BE37 7551 5332 5428 van VLOS vzw, Kasteelstraat 4, 9100 St-Niklaas, een overschrijving met fiscaal attest voor bedragen vanaf 40 euro op rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 van Caritas Internationaal Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Brussel, met vermelding van ‘P 163 VLOS’, of via een permanente opdracht via de bank van bijvoorbeeld 5 of 10 euro per maand.

Info: www.vlos.be