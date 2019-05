“We willen 500 extra medewerkers op de fiets krijgen”: AZ Nikolaas krijgt 198.900 euro steun van Pendelfonds JVS

21 mei 2019

12u12 0 Sint-Niklaas Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt 400.000 euro vrij voor 12 Oost-Vlaamse bedrijven die hun werknemers stimuleren om met de fiets naar het werk te rijden. Daarbij ook AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, dat 198.900 euro krijgt uit dat Pendelfonds om extra fietsenstallingen te bouwen met plaats voor 565 fietsen en 84 oplaadpunten voor elektrische fietsen. Het Wase ziekenhuis wil daarmee 500 extra medewerkers op de fiets krijgen.

De 12 Oost-Vlaamse bedrijven die geld uit het Pendelfonds krijgen, gebruiken die middelen vooral voor de bouw van fietsenstallingen en het installeren van oplaadpunten voor elektrische fietsen. “Deze investering moet zorgen voor enkele duizenden extra bedrijfsfietsen in Oost-Vlaanderen. Elke extra fiets is een auto minder in de file”, stelt minister Weyts.

AZ Nikolaas in Sint-Niklaas gaat nieuwe fietsenstallingen bouwen, met plaats voor 565 fietsen en 84 oplaadpunten voor elektrische fietsen. Het krijgt daarvoor 198.900 euro uit het Pendelfonds. “We hebben 2.400 medewerkers bij AZ Nikolaas, waarvan momenteel ruim 85 procent met de wagen naar het werk komt. Maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben we meer nood aan fietsenstallingen, op diverse locaties. Vooral aan het ziekenhuis in het centrum en in de Pachtgoedstraat, waar ons facilitair platform met de keuken en het magazijn zich bevindt, zijn de grootste noden”, schetst facilitair directeur Koen Neve van AZ Nikolaas.

“De steun van het Pendelfonds gaan we vooral gebruiken om fietsenstallingen uit te breiden en enkele nieuwe in te richten. Dat zijn bewaakte stallingen, met badgecontrole en camerabewaking. We denken ook aan een herstelpunt, fietspompen en douchefaciliteiten. Ter promotie van veilig en comfortabel fietsen zouden we ook helmen, fietslichtjes, hesjes, zadelhoesjes en regenbroeken kunnen voorzien. Oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn ook nodig. Maar het grootste deel van het geld gaat dus naar extra fietsenstallingen, naar moderne infrastructuur die aangepast is aan de noden van vandaag. De subsidie bedraagt de helft van onze totale fietsinvesteringen. Wij moeten dus zo’n 400.000 euro investeren, om er die maximale subsidie van 198.900 euro voor te krijgen.”

“Naar 30 procent fietsers”

De voorbije jaren heeft AZ Nikolaas op verscheidene campussen in het Waasland al ingezet op een fietsvriendelijk beleid. “We hebben bijvoorbeeld een overeenkomst afgesloten met een lokale fietshandelaar. Heel wat medewerkers hebben op die manier een fiets aangekocht. We hebben ook fietsvergoedingen geïntroduceerd, van 0,23 euro per kilometer. En er zijn andere factoren die het fietsgebruik bevorderen. Denk maar aan de druk op onze personeelsparkings voor wagens én de verkeersknoop in dit deel van het stadscentrum tijdens de spitsuren, rond de Moerlandstraat, Parklaan en Brugsken. We hopen daarom naar meer dan 30 procent fietsers te geraken. Nu zitten we tussen 10 en 15 procent. We moeten dat kunnen verdubbelen. Bij het Pendelfonds is die berekening ook gemaakt, op basis van de adressen van onze medewerkers. Conclusie: zo’n 500 extra werknemers zouden de fiets kunnen nemen, omdat ze binnen een haalbare afstand wonen van het werk.”