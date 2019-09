“We tonen wat mensen met dementie vooral wél nog kunnen”: woonzorgcentrum Heilig Hart houdt creatieve middag met bewoners en schoolkinderen JVS

26 september 2019

17u13 5 Sint-Niklaas Heel wat organisaties brengen in de week rond de Werelddag Dementie een programma om dementie meer bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken. In het woonzorgcentrum Heilig Hart in Sint-Niklaas wilden de medewerkers deze week vooral eens benadrukken wat de bewoners met dementie wél nog kunnen. Daar werkten ook kinderen van basisschool Heilig Hart aan mee.

In woonzorgcentra hebben vandaag gemiddeld één op de twee bewoners een vorm van dementie. Dat heeft heel wat implicaties op de zorg in woonzorgcentra. In rusthuis Heilig Hart aan Tereken werkt men heel nauwgezet projecten rond dementie uit, met steun van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. “Zorg is één ding, maar wij willen verder gaan. Onze mensen wonen hier immers. We stellen onze bewoners centraal, we passen onze werking aan, zodat zij zo lang mogelijk met de grootst mogelijke kwaliteit kunnen leven”, vertelt hoofdverpleegkundige Bianca Verkest.

Deze week werkte een groep bewoners met dementie aan een groot kunstwerkje, samen met kinderen van de vlakbij geleden basisschool Heilig Hart aan Tereken. “We knutselen, kleuren en tekenen samen. Dat is heel fijn om te doen, maar voor onze bewoners betekent het nog veel meer. Want door hen creatief bezig te laten zijn en te laten samenwerken, tonen we hen wat ze allemaal wél nog kunnen”, aldus verpleegkundige Christophe Van Osselaer, die gespecialiseerd is in dementie. Het werk dat de bewoners en de kinderen samen hebben gemaakt, krijgt een plaats in het woonzorgcentrum.