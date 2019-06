"We proberen plezier te hebben, maar de speeltijd is voorbij" Welkom in Oost-Vlaanderen | Bij veilinghuis Vavanto Joris Vergauwen

02 juni 2019

16u18 0 Sint-Niklaas Op vier jaar tijd van een sympathieke start-up naar het grootste en vooral meest ambitieuze Belgische online veilingplatform: Fons Tooten (31), Pieterjan Van Emelen (32) en Kevin Van de Vyver (37) maakten het waar. Ze hebben intussen hun eerste overname achter de rug en stellen dertig mensen tewerk. Een bijzonder succesverhaal, waarvan nog maar de eerste hoofdstukken zijn geschreven, zo lijkt het wel.

Elke vrijdagmiddag ronden de medewerkers van Vavato hun werk een uurtje vroeger af. Dan worden ze immers verwacht in café 'Ons moemoe', in een zaaltje van het bedrijf aan de Passtraat in Sint-Niklaas, waar ze samen met de drie bedrijfsleiders een pint pakken en elkaar uitdagen met caféspelen. De toog komt uit het vroegere café van de grootmoeder van Fons Tooten, de 'moemoe'. Een mooie plek voor een tweede leven. Het werk moet immers plezierig blijven, hoe snel het bedrijf ook groeit, vinden de drie vrienden/CEO's. Bij de start van hun online veilingplatform vier jaar geleden blonken hun pretoogjes overtuigend, en dat is niet echt veranderd nu ze met Vavato een grote speler zijn geworden.

Hadden jullie vier jaar geleden verwacht dat Vavato deze groei zou maken?

"Nee, totaal niet. We hadden dat niet verwacht, zelfs niet durven dromen. Al is het voor ons relatief. Buitenstaanders zien het succesverhaal, maar wij zien ook de andere kant. Er duiken problemen op, met snel verouderde IT of met goederen, en soms duikt er wel eens een klacht op van een klant. 99 procent van onze bieders zijn tevreden, maar het is die ene procent die dikwijls blijft hangen. We zijn redelijk perfectionistisch, we willen alles zo goed mogelijk doen en iedereen tevreden stellen. Zoals iedereen hebben wij wel eens een moeilijke dag. Dan is het fijn dat je vriendin zegt: 'Wees trots. Kijk wat je op vier jaar tijd hebt gedaan: je hebt een groot bedrijf uitgebouwd, je hebt dertig man personeel.' Dat klopt natuurlijk. Maar wij weten dat we ook al wat serieuze tegenslagen hebben gehad. Dat houdt ons met de voeten op de grond. Op twee jaar tijd is het personeelsbestand verdrievoudigd. Die groeipijnen voelen we natuurlijk. Je staat er bijvoorbeeld niet bij stil dat mensen vragen kunnen hebben over goederen die ze online zien. Op 3.000 goederen om de drie dagen wil dat zeggen: 300 telefoons die moeten worden beantwoord. Daar moet je óók op voorbereid zijn."

Hoe word je een succesvol internetbedrijf?

"Binnen de zes maanden al willen we evolueren naar een platform tussen verkoper en koper. Zowel bedrijven, particulieren als curatoren krijgen toegang tot ons platform en gaan zelf goederen kunnen toevoegen aan een veiling die wij als platform organiseren. Het is een principe als eBay: puur een platformbasis, met dat verschil dat wij niet per object gaan veilen, maar wel per groep objecten. We zullen dezelfde dienstverlening blijven garanderen, maar we gaan het makkelijker en meer schaalbaar maken. Nu wordt alles hier binnengebracht, gefotografeerd en beschreven. Ons magazijn van 10.000 m² staat vol. En al die leveranciers die naar hier moeten komen: dat vraagt veel transport en dus veel geld en tijd. Een voorbeeld: op een vrachtwagen kunnen gemiddeld acht auto's. Voor iemand uit Duitsland die bij ons dertig auto's wil veilen, is het een hele opdracht om daarmee naar hier te komen. Daarom die evolutie: die leverancier kan zelf foto's en een beschrijving maken en het op ons platform plaatsen. Wij organiseren de veiling, iedereen kan aanbieden, of ze nu uit Nederland, Frankrijk, Amerika of België komen. Maar we blijven ook een dienstverlenend bedrijf, zeker naar curatoren toe met de overname van Jorisco. We gaan dus niet alleen innoveren op vlak van IT, maar ook op vlak van dienstverlening."

Jullie zijn zowel bedrijfsleiders als vrienden. Hoe verloopt dat? En nemen jullie pas beslissingen met een tweederde meerderheid?

"Ja, dat is wel het principe dat we hanteren. Het gebeurt dat er iemand eens een ander idee heeft, maar we vinden mekaar altijd. We krijgen wel vaker die vraag. We beseffen echter heel goed dat we dit zonder elkaar nooit hadden kunnen doen."

Jurgen Ingels kwam er vorig jaar als investeerder bij. Wat is precies zijn rol?

"Jurgen is heel toegankelijk. Als we raad nodig hebben, bellen we of whatsappen we even. Hij hakt heel snel knopen door. Hij is een enorme meerwaarde, op adviserend en strategisch vlak. Als we zelf met vragen zitten of iets voor een eerste keer meemaken, zoals die overname, dan is hij een enorme steun. Hij zal zich nooit bemoeien met de dagelijkse gang van zaken, maar hij volgt alles wel heel nauwgezet op. Hij is aan boord gekomen omdat hij gelooft dat het hele economische model binnenkort volgens vraag en aanbod zal verlopen, volgens de veilingbenadering. Hij wil samen met ons van Vavato een wereldspeler maken. In vele landen staan ze al veel verder op dat vlak. In Nederland is online veilen schering en inslag, in Australië is álles online veilen, in Amerika kun je bijna geen huis meer kopen zonder online veiling."

Jullie hebben altijd veel plezier gehad, maar blijft dat er ook als jullie verantwoordelijk zijn voor dertig gezinnen en een omzet draaien van vele miljoenen euro's?

"Hoewel de uitdagingen en de verantwoordelijkheden groter worden, proberen we de plezierfactor te behouden. Maar de speeltijd is voorbij, dat voelen we wel. We hebben een overname achter de rug en er zijn externe investeerders. We zijn niet meer met drie, zoals vier jaar geleden. Nu moeten we ook verantwoording afleggen, aan banken, aan investeerders. En binnen dit en een jaar willen we nog kapitaal ophalen, om te investeren in IT, om mogelijke overnames in het buitenland te realiseren en nog sneller te kunnen groeien. In het begin ben je een start-up met een leuk verhaal. Veilingen, dat is opwindend en interessant voor iedereen hé. Je bent een leuk bedrijfje en iedereen vind je sympathiek. En als je eens een fout maakt, is het niet zo erg. Dat is er nu echt wel uit. Maar het blijft soms nog grappig. Onlangs kwam ik iemand tegen die ik al een hele tijd niet meer had gezien, die vroeg: 'Zeg, die veilingen die je nu doet, kun je daar van leven? En wat doe je daarnaast eigenlijk?' (hilariteit)