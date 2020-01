“We moeten meer trots zijn op Sint-Niklaas”: stad geeft zondag 20 redenen waarom ‘Sinnekloas zoalig’ is JVS

02 januari 2020

16u32 0 Sint-Niklaas Twintig redenen waarom inwoners van Sint-Niklaas meer trots zouden mogen zijn op hun stad: die geeft het stadsbestuur komende zondag. Dan vindt op de Grote Markt een nieuwjaarsdrink plaats én een infomarkt in het stadhuis, onder het motto ‘Zoalig Sinnekloas’.

Dat de Sint-Niklazenaren niet altijd even fier zijn op hun stad, is een feit. Dat bleek al meermaals uit een bevraging bij de bevolking. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) heeft daar een verklaring voor. “Sint-Niklaas was geen historische, middeleeuwse stad. Steden als Mechelen en Kortrijk zijn dat wel. In die steden worden heel wat historische gebeurtenissen gevierd. Sint-Niklaas heeft die hele stedelijke cultuur nooit ontwikkeld. In deze stad is wel de textielindustrie in de negentiende eeuw opgekomen. Maar door de teloorgang van die textielnijverheid vanaf de jaren 1980 is dat stedelijk weefsel weer wat afgebrokkeld. We moeten dat terug opbouwen”, aldus de burgemeester.

Opendeur in stadhuis

De voorbije weken is de campagne ‘Zoalig Sinnekloas’ opgestart. “We moeten onze kwaliteiten meer in de verf zetten. We kunnen nog stappen zetten in stadspromotie.” Om die kwaliteiten te tonen, organiseert het stadsbestuur zondag een infomarkt over het stadsbeleid voor de komende jaren, met twintig redenen waarom ‘Sinnekloas zoalig’ is. “We hebben in het voorjaar een uitgebreide overlegronde gehouden. Met die stadsgesprekken hebben we heel wat inwoners bereikt, zo’n tweeduizend in totaal. We gaan nu zondag terugkoppelen. De inwoners krijgen te horen wat we met hun voorstellen hebben gedaan”, aldus schepen voor Participatie Bart De Bruyne (Groen).

In het stadhuis is er een opendeur en gaat de stad fotopanelen plaatsen die een concreet beeld moeten geven waarom het goed leven is in Sint-Niklaas. Aan een promostand in de hal van het stadhuis worden inwoners onthaald met een brochure over de beleidsplannen. Meteen kunnen inwoners zondag ook een kijkje nemen in het neogotische deel van het stadhuis, onder meer in het burgemeesterskabinet en de gemeenteraadszaal.

Vijf van de twintig redenen waarom ‘Sinnekloas zoalig’ is, heeft de stad intussen bekendgemaakt. “En iedereen krijgt zondag de kans om nog redenen toe te voegen. We willen vooral aangeven dat het hier absoluut nog niet zo slecht is om te wonen. Er worden vaak bedenkingen geuit, maar toch heeft deze stad echt wel heel wat troeven en kwaliteiten. We willen niet zelfgenoegzaam zijn. We willen de ambitie tonen om de stad nog aantrekkelijker te maken.”

Nieuwjaarsdrink

Zondag is er meteen ook een nieuwjaarsdrink op de Grote Markt, van 10 tot 14 uur. Er zijn hapjes en drankjes voor iedereen. Een dj zorgt voor muziek. Om 11 uur geeft de burgemeester een toespraak. De infomarkt en opendeur in het stadhuis vindt ook plaats van 10 tot 14 uur.

