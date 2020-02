“Wat gebeurt er allemaal bij afvalverwerkend bedrijf?”: bewoners Hoge Heerweg eisen duidelijkheid JVS

18 februari 2020

19u08 0 Sint-Niklaas De bewoners van de Hoge Heerweg in Sint-Niklaas eisen duidelijkheid over de activiteiten op het terrein van een afvalverwerkend bedrijf in het Industriepark-Noord, vlakbij hun woningen.

De verstandhouding tussen het bedrijf Hofman & Zoon in het Industriepark-Noord en de bewoners van de Hoge Heerweg is opnieuw zoek. Vorig jaar al veroorzaakte de aanvraag voor het opslaan van asbestafval op het bedrijfsterrein voor heel wat heisa. Vanuit de buurt kwam er een petitie met 235 handtekeningen en werden 35 bezwaarschriften ingediend. Het bedrijf trok de aanvraag uiteindelijk in en diende onlangs een nieuwe vergunningsaanvraag in. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 22 februari. Intussen is de buurt het opnieuw meer dan beu.

“Onaanvaardbaar”

“Er is een aanvraag voor een aantal verbouwingen en het opstellen van 8 tot 10 lege containers, onmiddellijk achter onze tuinen. In de beschrijvende nota staat dat er in de lege containers geen opslag van materiaal is voorzien. De werkelijkheid is echter nu al anders. Er staan vaak volgeladen containers op het terrein achter het gebouw, natuurlijk niet zichtbaar vanop de straat. De inhoud van de containers kennen we niet omdat er een doek over is gespannen. Wij zijn bezorgd dat er in de volle containers achter onze tuinen ook asbest aanwezig is. Het terrein wordt ook afgesloten met een toegangspoort zodat er van enige controle geen sprake kan zijn. Het is toch niet aan de bewoners om dit te controleren? Wij vinden dit onaanvaardbaar. En dan spreken we nog niet over alle lawaai die dat veroorzaakt.”

De bewoners vragen de stad om een hoorzitting en plannen opnieuw een petitieactie. Ze gaan wederom bezwaarschriften indienen tijdens het openbaar onderzoek, dat dus komende zaterdag afloopt. “Een infovergadering organiseren voor het einde van het openbaar onderzoek is niet meer realistisch, maar we zullen de vraag naar de organisatie van een informatievergadering op een later moment spoedig bekijken”, reageert schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen).

Het schepencollege kan en mag zich voor het einde van het openbaar onderzoek nog niet uitspreken over dit dossier. “Maar het is de juiste weg dat de buurtbewoners hun vragen, bekommernissen en bezwaren indienen zodat die in de officiële procedure mee kunnen worden genomen. Zo kunnen de bekommernissen worden meegenomen in de behandeling van het dossier.”