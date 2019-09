‘Warme William’ moet aandacht voor mentale gezondheid bij jongeren vergroten: “Laten we allemaal wat meer luisteren en minder oordelen” Joris Vergauwen

27 september 2019

11u03 2 Sint-Niklaas De komende weken zal een gezellige, blauwe beer in het straatbeeld opduiken. ‘Warme William’ heet die, waarmee Sint-Niklaas als ‘Warme Stad’ meer aandacht wil geven aan de mentale gezondheid van jongeren. Op heel wat plaatsen zetten ook spreuken en woordspelingen die campagne kracht bij. “Een belangrijke boodschap, want de geestelijke gezondheid van jongeren staat onder druk”, klinkt het.

Wie de komende weken ‘Warme William’ op straat of op school eens een stevige knuffel wil geven, u hoeft zich niet te schamen. Integendeel, de blauwe beer staat net symbool voor verbondenheid en de aandacht voor geestelijke gezondheid bij jongeren. Want die staat onder druk. Uit recent onderzoek van de KU Leuven blijkt dat de meerderheid van de 2.000 ondervraagde Vlaamse tieners wel eens psychische klachten ervaart, vooral ingegeven door sociale factoren. “Jongeren moeten meer praten, maar ook leren luisteren, naar elkaar én naar zichzelf”, klinkt het in Sint-Niklaas, dat samen met 42 andere steden en gemeenten uitgeroepen is tot ‘Warme Stad’ door het Vlaams Instituut Gezond Leven en het Fonds GaVoorGeluk.

De stadsdiensten en de Werkgroep Samen Veerkrachtig Waasland engageren zich nu om een campagne op te zetten rond die geestelijke gezondheid van jongeren. ‘Warme William’ is de mascotte van ‘Warme Stad’, een blauwe beer die op verschillende plaatsen in Sint-Niklaas opduikt tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid, die start op 1 oktober. Daarmee wil de stad iedere inwoner aanzetten om zelf een beetje meer ‘Warme William’ te worden. “Door empathisch te luisteren, niet te oordelen of te veroordelen en je eigen mening niet te willen opdringen.”

Veerkracht

“We zetten in op de mentale gezondheid van jongeren, omdat dat zo belangrijk is in hun ontwikkeling. Jongeren groeien vandaag op in een wereld en in een samenleving met veel prikkels, uitdagingen en druk. Het is van enorm groot belang om psychische problemen zo vroeg mogelijk te detecteren. Denk maar aan een psychosegevoeligheid of een gameverslaving bijvoorbeeld. Als dat vroeg wordt gesignaleerd, kan erger voorkomen worden. Daarom willen we dat jongeren wéten dat het okee is om over een kwetsbaarheid te praten, niet alleen in hun eigen vriendenkring, maar vooral ook met volwassenen, met professionele hulpverleners. Dat mag geen taboe zijn, daar is niks mis mee, integendeel. We willen dat jongeren zich goed voelen. Daarom is deze campagne nodig. Jongeren moeten weten dat het een kleine stap is naar hulpverlening, maar die kleine stap kan hun veerkracht wel enorm versterken.”

Spreuken

Van 1 tot 10 oktober verschijnen er ook spreuken op de ramen van openbare gebouwen, scholen, organisaties en winkels. “Bedoeling is om mensen te verrassen met fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en citaten waar ze even bij kunnen stilstaan, die een goed gevoel geven.”