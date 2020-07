Waasland Shopping Center zet extra veiligheidspersoneel in om te controleren op mondmaskers Yannick De Spiegeleir

10 juli 2020

10u46 4 Sint-Niklaas Het Waasland Shopping Center schakelt extra veiligheidspersoneel in om vanaf zaterdag 11 juli te controleren of iedereen een mondmasker draagt. “Wie geen masker draagt of het uitdoet, kan de toegang ontzegd worden”, zegt Toon De Meester, Shopping Manager van het winkelcentrum in Sint-Niklaas.

Vanaf morgen is het dragen van een mondmasker verplicht in winkels. Bij het Waasland Shopping Center doen ze er alles aan om de nieuwe maatregel in goede banen te leiden. Zo zal aan de bezoekers via affiches duidelijk gemaakt worden dat een mondmasker voortaan verplicht is.

Daarnaast voorziet het winkelcentrum ook controles. “We voorzien veiligheidspersoneel aan de ingang. Wie weigert een mondmasker draagt, wordt geweigerd. Ook door middel van camera’s zullen we toezicht houden”, zegt De Meester.

Bij de heropening na de lockdown deelde het shoppingcentrum zelf nog mondkapjes uit. Nu zal dat niet gebeuren. “De meeste steden en gemeenten én de federale overheid hebben mondmaskers ter beschikking gesteld van hun inwoners. De mensen hebben dus eigen mondmaskers ter beschikking.”