“Waarom duur studiebureau nodig om toekomst Salons te bepalen?”: oppositie stelt vragen bij zoektocht nieuwe bestemming stadsgebouw Joris Vergauwen

29 oktober 2019

18u29 0 Sint-Niklaas De oppositie heeft heel wat vragen bij de manier waarop het schepencollege de Salons in de Stationsstraat een nieuwe bestemming wil geven.

Zoals bekend heeft het schepencollege een gespecialiseerd bureau aangesteld om kandidaat-investeerders te zoeken voor de Salons in de Stationsstraat. Het monumentaal neoclassicistisch herenhuis is sinds 1984 in handen van de stad. Sindsdien heeft het gebouw een museumfunctie en wordt het van midden november tot 6 december gebruikt als Huis van de Sint. De stad wil het nu meer publiekstrekkende functies geven, waaronder horeca. Daarvoor kijkt de stad naar private partners. Om die te vinden, doet de stad beroep op het bureau Value Partners.

“Te duur”

CD&V-raadslid Jos De Meyer vindt dat de stad andere keuzes had kunnen maken. “Opnieuw geeft de stad een groot bedrag uit aan een extern bureau. De opdracht is toegewezen voor 48.400 euro, wat nog hoger kan oplopen. Vraag is waarom de stadsdiensten niet zelf een toekomstvisie kunnen vastleggen? Ik betreur dat er onvoldoende vertrouwen is in de eigen ambtenaren. Er zijn toch voldoende deskundige en gemotiveerde stadsmedewerkers om deze opdracht tot een goed einde te brengen? Dat zou efficiënter en goedkoper zijn”, aldus De Meyer.

“Laagdrempelig”

Sp.a-raadslid Ilse Bats vindt dat de stad niet zomaar de Salons mag afstaan. “Ik ben bezorgd over de toekomst van de Salons. Het moet laagdrempelige functies behouden, de tuin moet publiek toegankelijk blijven en het moet mogelijk blijven om er stadsevenementen te organiseren.”

“Weer naar de tijd van de Carlton?”

PVDA-raadslid Jef Maes vindt het vooral jammer. “Nadat de stad het gebouw jarenlang heeft verwaarloosd, wil het nu het gebouw nu naar de privé doorsluizen. Dit lijkt ons niet de beste oplossing. Het is een verdoken vorm van privatisering. Blijkbaar wil het stadsbestuur terug naar de tijd van de Carlton, waarbij de Salons enkel gebruikt werden voor exclusieve gelegenheden.”

“Gespecialiseerd”

Schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld) verdedigt de keuze voor een extern bureau. “We zijn op zoek gegaan naar een partner die de stad helpt bij het bepalen van een toekomstvisie én bij de zoektocht naar mogelijke exploitanten. Zo’n bureau is gespecialiseerd in de opmaak van waterdichte exploitatie-overeenkomsten. Uiteraard worden deskundigen van de stad betrokken bij de opmaak van een visienota, maar we hebben een partner nodig die met kennis van zaken die heel specifieke zoektocht naar investeerders kan begeleiden en juridisch kan uitklaren. En uiteraard worden publieksfuncties, stadsdagen en het behoud van het Huis van de Sint in de Salons expliciet gevraagd.”

Schepen voor Cultuur Filip Baeyens (N-VA) benadrukt dat het een complex dossier is. “Het gebouw van de Salons is in slechte staat. Er moet dus zwaar in worden geïnvesteerd. Met een PPS-constructie hopen we het beste resultaat te krijgen.”