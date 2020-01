‘Vossenjager’ Marcel Ryssen (92) overleden JVS

28 januari 2020

09u07 0 Sint-Niklaas Marcel Ryssen, de erevoorzitter van het Reynaertgenootschap, is op 92-jarige leeftijd overleden.

Marcel Ryssen was een West-Vlaamse Waaslander. Hij groeide op in Zwevezele, maar werd in 1949 leraar in de Broederschool in Sint-Niklaas en hij zou er tot zijn pensioen in 1987 blijven. Van 1953 was hij leraar Nederlands en zo heeft hij vele generaties studenten de liefde voor taal en literatuur bijgebracht.

Na zijn pensioen werd hij inspecteur algemene vakken van de middelbare scholen, lid van de inrichtende macht van de onderwijsinstellingen van de broeders Hiëronymieten en voorzitter van het bestuur van MPI Emiliani te Lokeren. Hij was nationaal dienstdoend voorzitter van het ‘Nationaal Werk voor bijstand aan verlaten mindervalide kinderen’, bestuurslid van Mindervaliden Vlaanderen, bestuurslid van diverse West-Vlaamse vriendenkringen, de Cultuurkring Baensland in Sint-Niklaas en de Bibliotheca Wasiana. In 1988 werd hij voorzitter van het Reynaertgenootschap. Samen met Rik van Daele en Herman Heyse schreef hij in 1991 het boek ‘Het Land van Reynaert’.

Marcel Ryssen kreeg de Reynaertmicrobe van Broeder Aloïs in Sint-Niklaas. Hij leerde vele generaties studenten het epos ‘Van den vos Reynaerde’ kennen, ook via tentoonstellingen en fietstochten met de leerlingen. Hij werd onderscheiden in de Sint-Niklase Orde van den vos Reynaert, opgenomen in de Rupelmondse Orde van de Vossenstaart, waarvan hij voorzitter werd van 2003 tot 2013. Hij ontving samen met de Tiecelijnredactie de Cultuurprijs Stekene-Hontenisse en werd gezel in de Orde van de Wase raap. Hij ontving ook de Leeuwenpenning van het Davidsfonds en met het Reynaertgenootschap werd hij ook enkele malen gehuldigd, de laatste keer door de Cultuurraad van Sint-Niklaas als ‘Vereniging van het jaar 2017’.

Het afscheid van Marcel Ryssen vindt plaats op zaterdag 1 februari in de Sint-Jozefkerk, Tereken 3 in Sint-Niklaas.