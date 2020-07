“Vooral heel veel handzeep en allesreiniger”: 29 jeugdverenigingen gaan deze zomer op kamp met ecobox Joris Vergauwen

22 juli 2020

16u34 0 Sint-Niklaas In totaal 29 jeugdverenigingen gaan deze zomer met een ecobox op kamp, op kosten van de stad. Voor 50 euro kunnen ze hun box vullen met duurzame en bio-afbreekbare producten.

Al voor het zesde jaar op rij kunnen erkende jeugdverenigingen uit Sint-Niklaas rekenen op een ecobox om op kamp te gaan. De stad geeft aan elke jeugdvereniging een box ter waarde van 50 euro, die ze bij Bio-Planet aan de Heidebaan kunnen vullen met duurzame en bio-afbreekbare producten. “We willen de jongeren bedanken voor hun inzet, maar hen ook aanzetten om de natuur waarin ze spelen, koken, zich wassen en hun eetgerei afwassen zo min mogelijk te laten afzien. Daarom geven we hen de mogelijkheid om zich te bevoorraden met ecologisch verantwoorde producten”, aldus jeugdschepen Bart De Bruyne (Groen). In totaal 29 jeugdverenigingen maken er deze zomer gebruik van.

De jongeren kunnen kiezen uit een lijst met producten hoe ze hun box vullen. In deze coronazomer ligt de focus natuurlijk op persoonlijke hygiëne. Vele ecoboxen zijn dan ook opvallend gevuld met schoonmaakproducten. “Van handzeep, allesreiniger, afwasmiddel tot papieren zakdoekjes: dat zullen we extra nodig hebben op kamp. Anders nemen we vooral gewone zeep mee, maar nu hebben we uiteraard meer nodig”, klinkt het bij Tuur en Juul van scouts Kriko-M met thuisbasis op het VP-plein.