“Voor minder dan 15.000 euro neem ik het terug mee naar huis”: Bart Warnier uit Sint-Niklaas verkoopt zeldzaam werk van Banksy in ‘Stukken van Mensen’ Joris Vergauwen

03 februari 2020

18u57 0 Sint-Niklaas In het Vier-programma ‘Stukken van Mensen’ verkoopt Bart Warnier uit Sint-Niklaas een zeldzaam gesigneerd werk van de beroemde Britse straatkunstenaar Banksy. In 2017 kon hij dat bemachtigen voor 500 pond, of 587 euro. Het werk is intussen een pak meer waard. “Ik verwacht minstens 15.000 euro. Anders neem ik het terug mee naar huis!”

In de tweede aflevering van ‘Stukken van Mensen’, komende woensdag op Vier, verkoopt Bart Warnier samen met zijn vrouw Katleen Voets een zeldzame Banksy-print. Banksy is de intussen wereldberoemde straatkunstenaar die op onverwachte plaatsen graffitikunst maakt. Daarmee geeft Banksy ook vaak kritiek op de politiek en de maatschappij. Banksy is en blijft gehuld in mysterie: niemand weet wie hij is, maar z’n werk is enorm gegeerd. De print van Banksy die Bart Warnier in zijn bezit heeft, is bovendien gesigneerd door de kunstenaar. Dat maakt het werk nog waardevoller.

500 pond

In ‘Stukken van Mensen’ zijn de kunstdealers Yves Chung, Sofie Van de Velde, Frank Van Laer en Boris Devis meteen helemaal in de wolken bij het zien van het werk. Maar, boter bij de vis: ze moeten een correcte prijs bieden want Bart Warnier is op de hoogte van de waarde van zijn Banksy-kunstwerk. “Ik heb dit werk in 2017 online via een loterijsysteem kunnen bemachtigen. Het heeft me toen ongeveer 500 pond (587 euro, red) gekost. Ongesigneerde prints van Banksy leveren op dit moment tussen 7.000 en 15.000 euro op. Dit is een zeldzaam én gesigneerd exemplaar. Die beginnen bij 15.000 euro. Afhankelijk van de ouderdom gaan ze zelfs tot 65.000 euro. Het werk dat ik in mijn bezit heb, is een recent werk. Ik weet dus wat het waard is. Op een bod van minder dan 15.000 euro ga ik niet in. Dan neem ik het terug mee naar huis.”

De opnames van het tv-programma vonden plaats in de Verbeke Foundation in Kemzeke. De makers van ‘Stukken van Mensen’ vroegen Bart Warnier om deel te nemen en één van zijn pronkstukken te verkopen. Warnier is al een tijdje kunstverzamelaar. “Ik ben altijd fan geweest van street art en graffiti. Ik heb in Sint-Niklaas nog straatkunstenaar ROA uitgenodigd, in zijn beginperiode. Daardoor zijn er nu op verscheidene plaatsen in Sint-Niklaas werken van hem te zien. Het is street art, maar toch wilde ik graag van die kunstenaars ook iets in huis hebben. En gelukkig maken die street art-kunstenaars ook vaak andere werken. Daar ging ik naar op zoek. Zo ben ik onder meer bij dit werk van Banksy terecht gekomen. Ik heb een beetje een verzamelwoede, uit fascinatie voor streetart-kunstenaars als Banksy en Roa.”

Maar waarom dan verkopen? “We zijn aan het verbouwen, maar we zouden ook graag op reis gaan naar Japan. Dan komt zoiets altijd van pas.”

Bart Warnier is ook de man die de voorbije jaren street art in Sint-Niklaas introduceerde, met zijn creatief bureau Wham Office. Na de werken van ROA op het terras van jeugdcentrum Den Eglantier, op drie panelen in de hoofdbibliotheek en op de koer van een winkel in de Stationsstraat zijn vorig jaar een 20-tal elektriciteitskasten artistiek onder handen genomen door straatkunstenaars, op zijn initiatief. Dat gebeurde ook met het grote werk van Dzia op de metershoge gevel op de hoek van de Mgr. Stillemansstraat en Hendrik Heymanplein. En het komende jaar staan er nog heel wat opmerkelijke straatkunstprojecten op stapel in Sint-Niklaas.