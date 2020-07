“Voor makkelijkere toegang tot cultuur, sport en vrije tijd zorgen”: stad creëert aanbod voor mensen met Europese handicapkaart Joris Vergauwen

02 juli 2020

13u36 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur zorgt voor een aanbod van cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een Europese handicapkaart.

Al sinds 2017 bestaat de ‘European Disability Card’, of kortweg de Europese handicapkaart. Al in acht Europese lidstaten wordt de kaart gebruikt door mensen met een beperking. Ze kunnen ermee aantonen dat ze erkend zijn als persoon met een mentale beperking, een visuele beperking of een psychische kwetsbaarheid. De kaart kan worden aangevraagd bij de instantie die de erkenning aan de persoon met een handicap heeft gegeven.

Voortaan kan elke kaarthouder ook in Sint-Niklaas genieten van een aantal voordelen bij cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten, zoals in de drie musea, het cultuurcentrum, het Sinbad en bij sportactiviteiten. En ook in Siniscoop en op recreatiedomein De Ster krijgt deze doelgroep een korting en bepaalde faciliteiten.

Het aanbod voor EDC-houders komt er onder meer op vraag van N-VA-raadslid Veerle De Beule. “Ik heb zelf drie kinderen met een autismespectrumstoornis. Zij zien er niet anders uit dan andere kinderen, maar ze hebben het wel moeilijker op bepaalde plaatsen, waar bijvoorbeeld meer lawaai is, waar het erg druk is of waar lange wachttijden zijn. In Disneyland in Parijs zijn we met onze Europese handicapkaarten heel erg goed opgevangen. Het was heel fijn om faciliteiten te krijgen waardoor ook onze kinderen er volop van konden genieten. Ik ben dan ook erg blij dat we nu ook in Sint-Niklaas die stap zetten.”

In de musea zijn er al een reeks voordelen voor mensen met een beperking. Vanaf 1 augustus wordt dit nog uitgebreid en kunnen bezoekers met een Europese handicapkaart samen met één begeleider gratis binnen in alle musea.

In het Sinbad worden de tarieven voor EDC-houders aangepast naar 50 procent van de basisprijs, wat ook geldt voor het gebruik van sportinfrastructuur in Sint-Niklaas. “De tarieven worden gelijkgesteld met kansenpashouders”, klinkt het bij schepen voor Financiën Peter Buysrogge (N-VA) en schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen).