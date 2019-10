“Voor het eerst meer dan 30.000 concertgangers, en meer dan de helft van buiten de regio”: De Casino start nieuw concertseizoen met goeie cijfers Joris Vergauwen

08 oktober 2019

10u26 2 Sint-Niklaas De Casino in Sint-Niklaas opent vrijdag het nieuwe concertseizoen. Dit jaar rondt De Casino voor het eerst de kaap van 30.000 concertgangers. Samen met de evenementen die met externe partners worden georganiseerd, zal de concertzaal in 2019 zo’n 45.000 betalende bezoekers over de vloer krijgen. En opvallend: al meer dan de helft van de bezoekers komt van buiten de regio.

De groei van De Casino Concertzaal, die vooral de voorbije drie jaar een versnelling kende, zet zich verder. Steeds meer concertgangers vinden de weg naar de Sint-Niklase concertzaal, die een prima ligging heeft tussen Antwerpen, Gent en Brussel én zich ook vlakbij het treinstation bevindt. Tot 2016 kwam zo’n 40 procent van de bezoekers uit Sint-Niklaas zelf, zo’n 35 procent uit het Waasland en 25 procent van elders. Dit jaar komt 56 procent van buiten de regio, vooral dan uit Gent, Antwerpen, Klein-Brabant en de Denderstreek. “Onze naambekendheid wordt groter, er is de kwaliteit van ons concertaanbod én we hebben onze ligging mee. Concertgangers zijn opgetogen over het comfort waarmee ze in De Casino concerten kunnen beleven, op alle vlakken”, klinkt het bij programmator Steven Verschoore en Ine De Jonge van De Casino.

Naar 30.000 tickets

Het aantal bezoekers blijft verder stijgen, met een opvallende groei de voorbije drie jaar. Zo zal De Casino in 2019 de kaap van de 30.000 concertgangers overschrijden. In 2018 klokte de concertzaal af op 27.000. Daarnaast zullen dit jaar ook meer dan 15.000 mensen een ticket kopen voor de evenementen die in samenwerking met partners worden georganiseerd, zoals concerten, maar ook een reeks fuiven als Dance Classics, Mamba Nights, Cheesecake, Go! Loco en The House of God. “Dat brengt het totale aantal voor publieksevenementen in 2019 op 45.000 betalende bezoekers. En daar zit het aantal bezoekers in de caféwerking op de gelijkvloerse verdieping niet in.”

Concertaanbod

Ook in het nieuwe concertseizoen ‘19-’20 blijft De Casino inzetten op een uitgebreid aanbod aan genres, van pop en rock over roots en jazz tot urban en experimentele muziek en een mix van nationale en internationale artiesten. De komende maanden zijn grote internationale namen als Sheila E, Maceo Parker, Max & Iggor Cavalera, Agnostic Front en The Darkness te gast. Ook heel wat Belgische artiesten en bands zijn van de partij, met onder meer Arno, Warhola, Trixie Whitley, Arid, Dez Mona, Callboys present Belga, Geike en Zwangere Guy. Maar De Casino pakt ook uit met een groot aanbod van rootsmuziek en jazz. “Zogenaamd ‘moeilijkere’ genres blijven we gedecideerd programmeren.”

Nog een vaststelling: in 2019 zijn er een pak meer uitverkochte concerten, 32 al intussen. “Daardoor neemt de sense of urgency bij bezoekers toe en verkopen shows ook sneller uit.” Het concert van Max & Iggor Cavalera, de broers achter de cultband Sepultura, op 7 december in De Casino was op 2 minuten uitverkocht.

Meer info over het concertaanbod: www.decasino.be.

