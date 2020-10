“Voor de echte stenenvreters”: komende zondag tweede editie van de Wase Keikop Joris Vergauwen

05 oktober 2020

18u41 0 Sint-Niklaas Komende zondag 11 oktober vindt de tweede editie van de Wase Keikop plaats. Niet voor watjes, het parcours van de Wase Helleklassieker, maar voor liefhebbers van het stevigere stenenwerk. Als hoofdschotel serveert de organisatie een tocht van 130 kilometer met 25 pittige kasseistroken.

Normaal gezien had de Wase Keikop in maart plaatsgevonden, maar dit jaar worden de kasseien in de herfst opgediend. Net als de Ronde Van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staat ook de Wase Helleklassieker in oktober op het programma, net vóór Vlaanderens Mooiste en de Hel van het Noorden. “Een ideale opwarmer dus voor de kasseiklassiekers”, stelt organisator Tom De Rocker, zelf een fanatieke stenenvreter.

Vorig jaar namen liefst 225 wielertoeristen deel aan de eerste editie van de Wase Keikop. Het wielerevenement kon meteen bekoren. “We merken nu bij de inschrijvingen dat deelnemers uit alle hoeken van Vlaanderen komen. De gedreven fietsfanaten weten ons echt te vinden. Ook uit Nederland hadden we al een pak inschrijvingen, maar die zijn jammer genoeg geannuleerd door de gewijzigde kleurcodes.”

Corona is er nu eenmaal. “We hebben lang gewacht op toestemming. Het was nog een hele organisatie om dit evenement op poten te zetten, maar we wilden het koste wat kost laten doorgaan. Het virus mag ons leven niet volledig overheersen. Het kan ook perfect veilig verlopen. Van de overheid en van Cycling Vlaanderen hebben we een heel draaiboek gekregen. Een serieuze boterham: we moeten bijvoorbeeld een verpleegkundige aan de start voorzien, die moet checken of er niemand ziek is. Je moet dan ook een hele procedure uitwerken, mocht blijken dat er ook effectief iemand mogelijk besmet zou kunnen zijn. Kortom, het is best een hele organisatie dit jaar. Maar we doen het gewoon. Het enige dat er deze editie niet is, zijn wegwijzers. We vragen de deelnemers om het parcours via een gps-track te volgen. Je kan de route ook op je smartphone laden. De bevoorrading verloopt ook anders. Iedereen krijgt meteen bij de start een pakket mee. We hebben verder ook een noodnummer en een bezemwagen.”

Ruwere werk

De langste tocht van de Wase Keikop telt 130 kilometer, met iets meer dan 20 kilometer kasseien. Daarnaast zijn er ook de 60 en 80 kilometer, met respectievelijk 7,4 en 13,7 kilometer kasseien. De stroken worden net zoals in Parijs-Roubaix met 1 tot 5 sterren beoordeeld. Het kan dus best afzien zijn, maar net dat maakt van de Wase Keikop een spektakelstuk. “Vlaanderen is sowieso wielergek. Het is natuurlijk wel zo dat niet iederéén even goed kasseien verteert. Maar er is echt wel een publiek voor, de échte liefhebbers van het ruwere werk. Het wordt ook vaak over het hoofd gezien dat er in onze regio veel mooie en uitdagende wegen zijn, maar veel wielerwedstrijden zijn er niet meer. Dat draagt ook bij tot het succes van deze tocht, denk ik.”

Uitgebalanceerd

Het parcours is wat hertekend, met een aantal nieuwe stroken ook. “Het is beter uitgebalanceerd. We hebben er een paar vervelende verbindingswegen uitgehaald. Eén van de laatste stroken is de Hollestraat in Waasmunster. Een mooie kuitenbijter om te besluiten, met een kasseistrook die overgaat in een hellende grindstrook. Het is één van de pittigste stroken, net als Etbos in Moerbeke, de Vogelzangstraat in Lokeren en de Beeldstraat in Sint-Niklaas. Op zo’n stroken kunnen de echte stenenvreters hun hart ophalen!”

Strade Bianche

Nieuw in het parcours zijn een aantal grindstroken, zoals de profs voorgeschoteld krijgen in de Toscaanse wielerwedstrijd Strade Bianche. “Dat is echt populair geworden. Het wordt op die manier een beetje meer een mix tussen Parijs-Roubaix en de Strade Bianche, maar de kasseien blijven wel de hoofdtoon voeren. Onze rit kan zowel met de koersfiets als de mountainbike worden gereden. Vooral belangrijk is dat je de juiste bandenspanning hebt. Je begint best niet met vol opgepompte banden. In plaats van 7 à 8 bar is het best om met een bandenspanning van ongeveer 5 bar te rijden op kasseien. Een breder bandje kan ook helpen om de stenen goed te verteren. Het ligt nu ook lekker modderig. Dat glijdt wat meer. En het geeft gewoonweg een ongelofelijke kick om over de stenen te vlammen.”

Tot slot: wat mooi bijdraagt tot het mythische karakter van de Wase Keikop is de hoofdsponsor. Dat is niemand minder dan begrafenisondernemer Huis Jozef uit Sinaai.

De start- en aankomstplaats van de Wase Keikop is sporthal De Klavers in Belsele. Zondag vanaf 7.30 uur kan er worden gestart.

Wie wil deelnemen, moet zich wel op voorhand inschrijven. Op de dag zelf is dat deze keer niet meer mogelijk.

Alle info: www.facebook.com/dewasekeikop