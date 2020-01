“Veruit de gezelligste ijsberenduik”: zondag 1.000-tal Wase ijsberen verwacht voor winterse waterpret op De Ster Joris Vergauwen

09 januari 2020

21u57 0 Sint-Niklaas Komende zondag vindt op recreatiedomein De Ster de elfde editie van de Wase IJsberenduik plaats. Er worden zo’n duizend ijsberen verwacht, waarmee de Wase duik het tweede grootste evenement in zijn soort is in ons land, na de Noordzeeduik in Oostende. Om de elfde editie een extra feestelijk tintje te geven, zet de organisatie cheerleaders van basketbalclub Okapi Aalst in om de ijsberen naar het water te leiden.

Komende zondag wordt het bewolkt en regenachtig, met een temperatuur tot 10 graden. Niet echt ideaal ijsberenweer dus, al bedraagt de watertemperatuur op De Ster momenteel maar 5,5 graden. Daar kunnen ijsberen zich toch aan optrekken.

“Onze Wase Ijsberenduik is vooral een recreatief evenement. We laten de deelnemers zelf beslissen hoe ver ze gaan in het water. Een tip? Vooral iets aan de voeten doen, is belangrijk, zoals turnsloefen of sandalen. Een muts na de duik is ook een aanrader. En verder is het gewoon genieten geblazen van de kick, van het lekker warme, heilzame effect.”

De Wase IJsberenduik is uitgegroeid tot een vaste afspraak voor velen. ‘Niet de grootste, maar wel veruit de gezelligste.’ Dat is ook al jaren de troef die de Wase Zwemkring (WZK), de stad en de provincie uitspelen om de Wase IJsberenduik te promoten. Met telkens zo’n duizend deelnemers én een veelvoud aan toeschouwers is de Wase IJsberenduik intussen al een hele tijd het tweede grootste ijsberenevenement in België, na de Noordzeeduik in Oostende. “Maar wat er in Oostende níet is, hebben wij wel: een gezellig winterdorp en een winters feestje achteraf!”

Cheerleaders

Leuk op De Ster is de ‘ice-bear-walk’, een trap naar een podium waar alle deelnemers in volle glorie moeten passeren. De deelnemers met de leukste outfits vallen in de prijzen. Op het strand volgt een opwarming op aanstekelijke muziek. “We willen elk jaar iets nieuws brengen. Deze keer zijn de cheerleaders van basketbalclub Okapi Aalst van de partij, die de ijsberen zullen opwarmen met hun kunstjes. Ze doen dat vlak voor de duik, maar ook daarna, om het feestje op gang te brengen.”

Om 14.30 uur is er zondag eerst de kinderduik, voor kinderen tussen 7 en 14 jaar, die voor het eerst gratis mogen deelnemen. Vanaf 14.45 uur is het aan de volwassenen, met eerst de collectieve warming-up op het strand. Om 15 uur klinkt het startschot. Na de duik is het evenement nog niet afgelopen. Er is een heus winterdorp met dj Ice Bear en heel wat winterse ambiance. Er staat ook een groot scherm voor liefhebbers van het Belgisch kampioenschap cyclocross. Voor het publiek, telkens goed voor 3.000 à 4.000 mensen, is de toegang ook gratis zondag.

Deelnemen is gratis voor kinderen die vooraf inschrijven, anders is het 4 euro aan de kassa. Voor volwassenen is het 4 euro bij de voorinschrijving of 6 euro ter plaatse aan de kassa. Alle deelnemers krijgen daarbij ook een gratis toegangsticket tot het saunacomplex Katara in Belsele. Online inschrijven kan via www.waseijsberenduik.be tot zaterdag 11 januari om 20 uur.