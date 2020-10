“Verlichting nodig op fietssnelweg F411": CD&V dringt aan op meer zichtbaarheid op populaire fietsroute Joris Vergauwen

05 oktober 2020

14u25 0 Sint-Niklaas CD&V dringt er bij de Sint-Niklase meerderheid op aan om verlichting te plaatsen op de steeds drukkere fietssnelweg F411.

Het Sint-Niklase stadsbestuur plant, samen met het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas en de provincie, tegen 2023 een verbreding van de populaire fietssnelweg F411, of de fietsroute tussen Sint-Niklaas en Hulst. Volgens CD&V zijn er eerder al ingrepen nodig om de veiligheid op de fietsroute te vergroten. Het dringt aan om verlichting te plaatsen op de veelgebruikte fietsroute op het grondgebied van Sint-Niklaas. Momenteel is er alleen verlichting tot aan het kruispunt van de fietsroute met de Kuildamstraat. “Het zou goed zijn als er verlichting komt op het hele traject van de fietsroute op het Sint-Niklase grondgebied. Vooral bij ouders van schoolgaande jongeren is er toch bezorgdheid, met de donkere wintermaanden die er aan komen”, klinkt het bij CD&V-raadsleden Jos De Meyer en Kristof Van Gansen. “Verlichting zou bovendien geen overbodige luxe zijn op deze fietsroute, die steeds intensiever wordt gebruikt. Door het grote aantal fietsers, met daarbij ook steeds meer snellere elektrische fietsen, is zichtbaarheid op het smalle fietspad van groot belang. En niet te vergeten dat er ook nog steeds veel mensen van de fietsroute gebruik maken om te wandelen en te joggen. Verlichting zou daarom een heel goeie investering zijn. Dat kan ook duurzaam, door verlichting met bewegingssensoren te plaatsen.”

Ook het kruispunt van de fietssnelweg met de Heistraat kan nog beter, vindt men bij CD&V. “Zowel bij fietsers als bij autobestuurders is er schrik, door de voorrang van fietsers op het verkeer. Niet voor iedereen is dat altijd even duidelijk. Het zou goed zijn als er extra signalisatie komt, zoals een knipperlicht bijvoorbeeld. Dat zorgt meteen voor heel wat meer zichtbaarheid van het kruispunt.”