“Veel mensen hebben nood aan een babbel”: Welzijnshuis trekt met caravan naar woonwijken Joris Vergauwen

26 augustus 2020

11u03 0 Sint-Niklaas Nog tot eind september trekken medewerkers van het Welzijnshuis met een caravan naar woonwijken in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. “Heel veel mensen hebben nu nood aan sociaal contact”, klinkt het.

‘Camping Gastvrij’ heet het initiatief van het Welzijnshuis. De medewerkers parkeren hun caravan telkens voor twee dagen in een andere woonwijk, zetten een terras buiten en nodigen de inwoners uit voor een gratis drankje en een babbel. “Deze coronatijden maken duidelijk dat nog heel wat mensen zich eenzaam voelen en nood hebben aan sociaal contact. We trekken daarom naar buurten om de sociale betrokkenheid tussen de inwoners te versterken”, legt schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen) uit. “De lockdown heeft ons allemaal in zekere zin op onszelf teruggeworpen. De maatregelen zijn intussen versoepeld, maar toch zijn er nog heel wat mensen met beperkte sociale contacten en geen sociaal netwerk. Net nu komt die eenzaamheid nog eens zo sterk naar voor.”

“Actief naar inwoners stappen”

‘Camping Gastvrij’ is ook een uiting van het gewijzigde sociaal beleid van de stad. “We kiezen voor een actieve benadering. Hulpverleners van het Welzijnshuis gaan zelf actief het contact opzoeken in plaats van af te wachten. We richten ons uiteraard vooral op inwoners in maatschappelijk kwetsbare situaties, die niet altijd kunnen worden bereikt met het aanbod van de stad. Daarom trekken we voortaan meer naar die mensen en hun leefwereld.”

De caravan staat woensdag nog in de Beenaertwijk, op 27 en 28 augustus in het Reynaertpark, op 1 en 3 september in het Fabiolapark, op 8 en 10 september op de Dries in Sinaai, op 12 en 13 september in het Peter Benoitpark, op 15 en 17 september in de Priesteragiewijk, op 22 en 24 september op Ten Bos in Nieuwkerken en op 29 september en 1 oktober op het Sint-Jansplein.