“Véél meer dan water met een smaakje”: Release Tea zet thee in de kijker met zomerse pop-upwinkel JVS

04 juli 2019

10u27 0 Sint-Niklaas Dit weekend opent Release Tea een zomerse pop-upshop in een art deco-huis in Sint-Niklaas. Tot midden september kan iedereen terecht bij het lokale en ambachtelijke theehuis, waar Els Spandel (45) en Gerrit Heirbaut (50) hun passie voor biologische thee en hun bijzondere blends tonen.

Release Tea bestaat intussen vier jaar. Els Spandel en Gerrit Heirbaut bouwden hun theezaak uit in de Prins Karelstraat in de Elisabethwijk, waar ze in een bijzonder art deco-pand wonen, met achteraan een gerenoveerde textielfabriek. Daar houden ze elke zaterdagochtend al een T-lab, waar ze klanten laten kennismaken met de wondere wereld van thee, zowel op vlak van smaken als van medicinale toepassingen. Deze zomer pakken ze voor het eerst uit met een pop-upshop, in een prachtige ruimte in hun art deco-huis. “We hebben deze mooie ruimte ter beschikking, dus waarom zouden we ze niet beter benutten deze zomer?”, klinkt het bij het koppel theeminners. “Het gaat om een winkelbeleving, geen horecazaak, maar je kan hier wel proeven en beleven. We werken ook samen met een aantal gekende en minder bekende lokale partners. En is het niet alleen thee dat we tonen, maar ook een stukje van het rijke textiel- en art decoverleden van de Elisabethwijk komt hier tot leven.”

“Zintuigen bespelen”

Release Tea is onder meer bekend als ‘Hofleverancier van de Stad van de Sint’, door de Sinterklaas- en Zwarte Pietthee. Het zijn één van de tientallen blends die het lokale theehuis zelf samenstelt, met biologisch geteelde thee en kruiden. “Hoewel thee de laatste jaren aan populariteit wint, blijft het bij velen nog onbekend en onbemind. Thee is meer dan water met een smaakje. Wij willen op een heel toegankelijke manier tonen hoe verscheiden het aanbod is, hoe thee alle zintuigen kan bespelen, hoe je thee bereidt, hoe de smaak optimaal tot zijn recht komt en ook hoe het een gezonde plaats kan innemen in je dagelijks voedingspatroon”, vertelt Els, die gediplomeerd theesommelier is. “We hebben alles in huis, van groene, zwarte en witte thee, geliefd bij echt theekenners, tot infusies en blends, voor wie graag op ontdekking gaat. En het is zomer, dus staan ook onze ‘cold brews’ in de kijker, om je eigen ice tea te maken. In alles blijft dat biologische verhaal echt belangrijk. De commerciële theesoorten worden zo vaak gearomatiseerd en bewerkt, dat het niks meer te maken heeft met échte thee. Wie er graag meer over weet, is meer dan welkom hier.”

De pop-upwinkel van Release Tea, in de Prins Karelstraat 23, houdt op zaterdag 6 en zondag 7 juli een openingsweekend. De winkel is vervolgens open op woensdag van 14 tot 17 uur, op donderdag van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur en op vrijdag van 16 tot 18 uur, nog tot 13 september. Het T-Lab blijft iedere zaterdag tussen 9.30 en 11.30 uur open. Info: www.release-tea.com.